Le Professeur Ben Ali Cherif nouveau recteur

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 402 lecture(s)

C’est en présence du secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et du wali de Bouira M. Mustapha Limani, que la cérémonie d’installation du nouveau recteur de l’université Akli Mohand Oulhajd de Bouira a eu lieu, hier, au niveau de l’auditorium de l’université. Le professeur Ben Ali Cherif Nourredine, ancien vice-recteur de l’université de Khenchela, a été ainsi officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de recteur de l’université de Bouira, en remplacement au Professeur Moussa Zireg, démissionnaire de son poste. Ce dernier sera réintégré dans son ancienne fonction d’enseignant chercheur et formateur à l’université de Batna. Le désormais nouveau recteur de l’université de Bouira, Pr Ben Ali Cherif Nourredine a occupé, par le passé, plusieurs postes de responsabilités au sein du secteur de l’enseignement supérieur. Il a été, ainsi, directeur de l’école polytechnique d’El-Harache, doyen de la faculté et vice-recteur à l’université de Khenchela. Il devra faire face et trouver des solutions aux nombreux problèmes et préoccupations posés par les étudiants et les enseignants de l’université de Bouira. Ces derniers ont, à maintes reprises, manifesté contre l’insécurité qui règne au sein des deux campus de cette université et contre la dégradation des conditions de travail et de scolarisation des enseignants.

O. K.