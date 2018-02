“Une science à démystifier chez les jeunes”

Par DDK | Il ya 5 heures 57 minutes | 259 lecture(s)

Développer le concept «Sciences pour tous» et promouvoir la culture scientifique, notamment la pratique de l’astronomie, particulièrement parmi les jeunes, est au centre d’une rencontre nationale qui s’est ouverte, hier, à la Maison de la culture de Tizi-Ouzou et se prolongera jusqu’au 15 du mois en cours. Cette rencontre regroupe des astronomes professionnels, des éducateurs, des associations et des clubs d’astronomie amateurs de plusieurs wilayas. La direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d’Alger, la Ligue de wilaya des activités scientifiques et techniques de jeunes de la wilaya de Tizi-Ouzou, Médéa et Mostaganem, ainsi que le club scientifique astronomique de Laghouat, entre autres, participent à cette rencontre. La première journée de la manifestation a été marquée par le lancement d’un atelier de formation d’animateurs d’astronomie, d’une exposition permanente dédiée à l’astronomie, des animation (travaux manuels et dessins pour enfant) et d’une série de projections de documentaires scientifiques, au sein de la Maison de la culture. Par ailleurs, des ateliers de travaux pratiques et manuels pour les enfants, des conférences thématiques et une opération pilote d’animation de proximité sont programmés dans les communes d’Azazga et Tigzirt. «Cette rencontre a pour objectifs de diffuser la pratique de la science et de démystifier les phénomènes et événements astronomiques, notamment dans le milieu juvénile. Et c’est à cet effet que la manifestation est organisée en collaboration avec le secteur de l’éducation nationale», expliquera un organisateur. Un adhérent de l’Association scientifique astronomique de la wilaya d’Alger, qui active dans les domaines de l’astronomie, environnement, l’électronique et l’aéromodélisme, confiera : «Notre objectif est la promotion et le développement des activités scientifiques par les nouvelles technologies éducatives et la participation aux différentes manifestations scientifiques nationales et internationales».

Farida Elharani