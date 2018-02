«Nos projets pour 2018…»

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 701 lecture(s)

Le directeur général du port de Béjaïa, Achour Djeloul, fait la synthèse des résultats de l'année 2017 et dévoile sa feuille de route, les perspectives d'avenir et les projets du port pour cette année 2018.

Pour l’année 2017, les résultats sont probants, selon le premier responsable du port de Béjaïa qui détaillera : «Au volet des projets, d'importants investissements ont été consentis ces dernières années, aussi bien pour les infrastructures que pour les moyens de production. Certains des projets inscrits ont été achevés, à l'instar de l'appontement pour remorqueurs et du poste Ro/Ro (Navires dédiés au transport de véhicules). Pour les autres projets, nous avons un taux d’avancement de plus de 90% pour la gare maritime, 50% pour le poste, 25,40% pour la réhabilitation du port pétrolier et 40% pour la nouvelle clôture du port. En ce qui concerne la zone extra-portuaire de BBA, un nouveau dispositif de facilitation, concernant le transfert partiel de marchandises conteneurisées vers les ports secs, a été promulgué par la note du directeur général des douanes (7 novembre 2017). Dans le domaine des technologies de l'information, nous avons franchi une étape majeure, avec la mise en place du projet de gestion électronique des documents, qui est à sa deuxième phase. Une fois achevé, ce projet permettra la mise en œuvre d'un système complet de dématérialisation des documents et d'archivage numérique», M. Achour Djeloul explique ces bons résultats par un climat de travail serein et une équipe soudée : «Les objectifs que nous venons de citer n'auraient certainement pas été atteints sans l'apport précieux du partenaire social, qui a œuvré sans relâche pour maintenir la paix et la stabilité dans l'entreprise. D'autres grands chantiers nous attendent en 2018. Nous pouvons les envisager avec confiance et sérénité, car nous disposons des ressources nécessaires pour relever les défis», affirmera-t-il. Concernant le programme d'investissements 2018 pour l’infrastructure, l’on apprend qu’il y aura l’étude et suivi de réalisation d'un poste d'accostage spécialisé, l’étude et suivi de la réalisation d'un parking à étages, le développement des superstructures d'entreposage, le développement des activités de plaisance, l’aménagement d'une extension de 30 ha et de la zone B de la zone logistique extra-portuaire de Tixter et l’aménagement de la concession d'El-Kseur. S’agissant des infrastructures, il y aura, notamment, l'aménagement du port nautique, le renforcement de l’éclairage à l’intérieur du port avec réduction de la consommation d’énergie (LED), l’extension de la vidéosurveillance à l'intérieur du port, l’extension des réseaux d’eau potable et anti-incendie, la mise en place de la défense cathodique, la réalisation d’une clôture délimitant le domaine portuaire, ainsi que le bétonnage et l’extension des zones d'entreposage. En ce qui concerne les superstructures, il est prévu, entre autres, l’aménagement d'une zone d’accès restreinte avec éclairage pour les engins, la réalisation d'un terminal frigorifique au niveau de la zone logistique extra-portuaire de Tixter et enfin la réhabilitation du bâtiment de la direction remorquage. En plus des équipements de manutention à acquérir, le volet sécurité et sûreté sera donc renforcé, avec l'acquisition de moyens d'intervention, la mise en place du système de lutte contre les incendies, l’acquisition de matériel de télésurveillance et divers autres matériels de sécurité. L’on apprend par ailleurs que pour la saison estivale 2017, le port de Béjaïa a accueilli un total de 12 675 passagers, en hausse de 51% par apport à l’année précédente. 6.771 passagers et 2 394 véhicules ont été enregistrés à l’entrée et 5 904 passagers et 1 801 véhicules à la sortie.

Rachid Z.