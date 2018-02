L’intersyndicale marque sa journée à Tizi-Ouzou…

Par DDK | Il ya 6 heures 34 minutes | 307 lecture(s)

L’intersyndicale de la Fonction publique a organisé, hier, un rassemblement devant le siège de la wilaya de Tizi-Ouzou. Plusieurs syndicats ont répondu à cet appel, à l’instar du SATEF, SNTE, CNAPESTE, UNPEF, SNAPEST, SNPSP et la formation professionnelle, entre autres. «Cette action fait partie d’un rassemblement national des syndicats autonomes de la Fonction publique prévu pour le 14 février 2018 et qui concernera les 48 wilayas», dira le coordinateur du syndicat UNPEF de Tizi-Ouzou. Il ajoute : «Comme les pouvoirs publics ont fait la sourde oreille à nos anciennes revendications légitimes, on revient à la charge pour faire un rappel. Il s’agit, entre autres, de l’annulation du système de retraite et la participation des partenaires sociaux à la nouvelle loi du travail, car, si ce dernier venait à voir le jour, ça serait de l’esclavagisme moderne, tout simplement. Il y a également la baisse du pouvoir d’achat qui a fortement reculé ces dernières années». L’intersyndicale regroupe, pour rappel, 14 syndicats de la Fonction publique, à savoir l’éducation, la santé publique, la formation professionnelle, l’administration publique, l’agriculture, la Sonelgaz et la poste. Ils revendiquent aussi la révision de la grille des salaires, l’application du décret présidentiel relatif à la valorisation des diplômes DEUA et Licence. Ils réclament également la révision de la décision ministérielle concernant les examens professionnels et l’amélioration de la situation sociale des corps communs, en annulant définitivement l’article 87 bis. Ils dénoncent par la même occasion les atteintes aux libertés syndicales. Il est à rappeler que l’intersyndicale envisage aussi d’enclencher un mouvement de grève nationale pour les journées du 20 et 21 février 2018.

... À Béjaïa aussi !

Des centaines de délégués de l’intersyndicale de la wilaya de Béjaïa ont organisé, dans la matinée d’hier, un grand rassemblement devant l’entrée du siège de la wilaya de Béjaïa. Le rassemblement est constitué de délégués de 12 syndicats représentant pratiquement tous les secteurs d’activité. Parmi les délégués présents, celui de l’UNPEF, du SNTE, du CLA, de l’UNPEF, du CNES, du SNAPESTE et du CNAPESTE.

Farida Elharani et B. Mouhoub