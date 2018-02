Des parlementaires réagissent

Par DDK | Il ya 6 heures 35 minutes | 268 lecture(s)

Cinq groupes parlementaires ont réagi dans une déclaration rendue publique sur les mouvements de grèves qui paralysent plusieurs secteurs. Il s’agit du FLN, MPA, TAJ, RND, et les indépendants. Les groupes parlementaires en question, tout en rappelant que l’exercice syndical est un droit constitutionnel et consacré, ont estimé que la grogne sociale dans certains secteur a pris des dimensions «injustifiées» ce qui les a amené à réagir. En s’adressant aux enseignants et aux médecins résidents grévistes, ils ont appelé à «la raison», les invitant à «suspendre la grève ouverte et rejoindre leurs postes», et ce dans l’intérêt des élèves et des malades. Ils les ont invités à privilégier la seule voie du dialogue. S’adressant au gouvernement, ils l’ont appelé à être «rigoureux et ne pas céder aux provocations qui vont à l’encontre du principe de l’égalité entre toutes les catégories sociales et entravent la bonne prise en charge des revendications légitimes», d’un côté, et de l’autre, ils ont affirmé que le gouvernement doit répondre au mieux aux revendications légitimes des grévistes. Les cinq groupes parlementaires ont exprimé, en outre, leur soutien au gouvernement dans ses positions. Les parlementaires de la majorité font savoir qu’ils sont «conscients de leurs rôle entant que élus du peuple», et déclarent «prendre en considérations en adoptant les revendications des citoyens, et s’engagent à les transmettre et suivent leurs applications».

