L’avis d'appel d'offres lancé début mars

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 586 lecture(s)

Dans l’attente du dégel du projet portant réalisation d’un CHU, l’administration de wilaya de Béjaïa redouble d’efforts pour la réalisation d’un autre projet, et pas des moindres, à savoir le CAC.

«Après avoir obtenu le dégel du projet de réalisation du Centre Anti Cancer et effectué le choix du terrain à Amizour pour son implantation, l'avis d'appel d'offre pour sa réalisation sera lancé vers le début du mois de mars de l'année en cours ; le cahier des charges sera déposé le 20 février», informe la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Lors d’un conseil de wilaya tenu avant-hier, le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab a notamment insisté sur la nécessité, selon la même source, «d'améliorer la prise en charge médicale des citoyens», soutenant que «plusieurs opérations ont été inscrites au profit du secteur de la Santé durant l’année 2017 et financées sur le budget de wilaya». Dans le détail, l’administration de wilaya cite «l'acquisition d'une IRM pour l’hôpital de Béjaïa, ainsi que des équipements médicaux dont 3 appareils de radiologie, 3 respirateurs de réanimation, 3 générateurs de dialyse et un automate d’hématologie». La flotte du secteur de la santé, poursuit-on, a été aussi renforcée suite à l’acquisition de six ambulances. Pour une meilleure prise en charge des patients, les blocs opératoires des EPH d’Amizour et d’Akbou ont été rénovés et modernisés. «Deux opérations sont inscrites également pour cette année, elles consistent en l'acquisition d'un lot d'équipement médical (respirateurs de réanimation, écho-doppler cardiaque de gynéco-obstétrique, mammographie et d'une ambulance médicalisée)», ajoute la cellule de communication de la wilaya, précisant que «Monsieur le wali a insisté auprès du directeur de la Santé afin d’accélérer les procédures administratives et lancer les travaux au plus vite». En 2017, rappelle-t-on, plusieurs infrastructures ont été réceptionnées dans la wilaya de Béjaïa dont le centre d'imagerie du CHU de Béjaïa, la polyclinique de Feraoun, l’extension EPH Akbou (60 lits), le centre de transfusion sanguine, l'extension hôpital "mère et enfant" dont la mise en service interviendra après son équipement. Trois salles de soins ont été mises en service cette année au niveau de la commune de Béjaïa (Taghzouyt, Targa Ouzemmour et Sidi Ali Lebhar). En outre, 43 opérations inscrites à l’indicatif du secteur de la Santé ont été lancées ces derniers mois. À ce propos, les responsables locaux du secteur assurent que «les travaux avancent de manière très satisfaisante». Ainsi, le taux d’avancement des travaux de réalisation d’un hôpital psychiatrique de 120 lits à Oued Ghir a atteint 95% pour les gros œuvres. Sa réception est prévue pour le premier semestre de l’année 2018. Pour l’hôpital de 60 lits à Souk El Ténine, le taux d’avancement des travaux est présentement de 95%. «Monsieur le wali a instruit le directeur de la Santé afin de réduire les délais prévus pour les travaux des VRD qui vont être lancés bientôt», rapporte la cellule de communication, précisant que «la wilaya vient d'obtenir la réévaluation financière». Quant au taux d'avancement des travaux de réalisation de l'hôpital de 60 lits à Tazmalt, il est de 70%. Le projet de l'extension de l'hôpital Il-Maten est achevé à 100%. Les travaux pour la réalisation de la polyclinique de Sidi Ali Lebhar sont à 70% de taux d'avancement, et ceux de Kherrata ont atteint les 80%.

F.A.B.