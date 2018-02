Sept nouvelles plages à autoriser

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 409 lecture(s)

Lors d'un conseil de wilaya, tenu avant-hier, le wali de Bouira, M. Mohamed Hattab, a instruit le directeur de l’industrie de n’accorder de suites favorables, dans le cadre du développement du tourisme balnéaire, qu’aux dossiers des grands investisseurs professionnels, indique la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Lors de l’examen du secteur du tourisme, le wali a tenu à rappeler que le permis de construire ne sera délivré à ces derniers qu’après l’aval du comité d’architecture de la wilaya qui aura à étudier et à examiner, dans les moindres détails, la conception du projet touristique proposé. Il faut par ailleurs souligner qu’en application des orientations du wali, les préparatifs de la prochaine saison estivale ont déjà débuté en janvier. Une commission mixte, composée de représentants des directions du tourisme, du commerce, de la santé et de la protection civile, a été installée pour contrôler et inspecter les hôtels balnéaires, ainsi que pour sensibiliser au respect des normes d’exploitation, d’hygiène et de sécurité alimentaire. Dans le sillage de la préparation de la saison estivale, des inspections ont été effectuées au niveau des plages autorisées et non-autorisées à la baignade. Il a été décidé de rajouter 7 autres nouvelles plages au niveau des communes de Melbou, Boukhelifa et Béni Ksila. Ce qui portera le nombre de plages autorisées à la baignade, sur tout le littoral de Béjaïa, à 40. Il est vrai que plus de plages signifie plus de touristes, mais il faut d’abord aménager leurs accès, y réaliser des vespasiennes et y réserver une aire de stationnement pour les véhicules. Un strict minimum pour accueillir les baigneurs dans de bonnes conditions. Par ailleurs, et pour ce qui est du développement de ce secteur dans la wilaya, il faudra aussi penser à la réalisation de structures d’hébergement, des campings de standing et des restaurants pour toutes les bourses.

A Gana.