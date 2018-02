La CNAS à la chasse des employeurs indélicats

Par DDK | Il ya 6 heures 33 minutes | 248 lecture(s)

La CNAS de Bouira vient de rendre publics les chiffres du bilan de l’année 2017 où il est mis en exergue le nombre effarant de sous déclarations des salaires de la part de certains employeurs peu scrupuleux envers la loi. Comparativement aux wilayas de Béjaïa et de Tizi-Ouzou, Bouira détient le plus grand nombre de sous déclarations des salaires avec 1 350 infractions constatées sur les 1 752 missions de contrôle effectuées. «Un chiffre alarmant qui renseigne sur la malhonnêteté de certains employeurs qui seront frappés de pénalités et il est même possible que des poursuites judiciaires soient lancées à l’encontre de ces contrevenant», révèle M. Chihati Lamine, responsable de la communication au niveau de la CNAS de Bouira. Par ailleurs, à la lumière de ce bilan, il est fait état de 2 269 infractions relevées par les contrôleurs de la CNAS auprès de 1 105 employeurs en violation de la loi, dont 188 défauts de déclaration d’activité et 731 défauts de déclaration de salariés. Pour renforcer les contrôles, M. Chihati déclare que depuis mardi dernier, et cela juste après la journée d’information des agents CNAS-CASNOS, des ateliers ont été lancés auprès des agents de la CNAS et de la CASNOS qui œuvreront désormais dans des brigades mixtes pour effectuer un maximum de visites auprès des employeurs. «Nous échangeons avec nos collègues de la CASNOS les méthodes de travail que nous appliquons, et eux-mêmes nous transmettent leurs techniques de vérification auprès des employeurs affiliés à la CASNOS. D’ailleurs, nous avons un nouveau modèle commun de fiche nous permettant de contrôler aussi bien ceux ayant souscrit à la CNAS qu’à la CASNOS. Ces ateliers prendront fin demain (aujourd’hui, Ndlr). Ce qui nous permettra d’établir un plan d’action commun et de traquer les contrevenants qui portent préjudice à la pérennité du système de sécurité sociale ainsi préserver nos équilibres financiers», indique M. Chihati.

Hafidh Bessaoudi