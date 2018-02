Plus de 50 jeunes formés

Par DDK | Il ya 5 heures 55 minutes | 188 lecture(s)

La première rencontre nationale autour de l’astronomie intitulé «L’astronomie accessible aux enfants» a été clôturée, avant-hier, à la bibliothèque principale de lecture publique. L’événement qui s’est déroulé sur trois jours, pour rappel, a été organisé par la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, la ligue des activités scientifiques de la wilaya et l’association nationale des jeunes astronomes amateurs. Plusieurs activités ont marqué cette rencontre qui a enregistré une affluence considérable de visiteurs aux différents stands d’expositions et aux conférences, notamment les élèves des établissements scolaires de la wilaya. Plus de 50 jeunes ont été formés durant ces trois jours, durant les ateliers programmés, a-t-on appris des organisateurs. Notons qu’en plus de Tizi-Ouzou, deux autres communes ont été ciblées par cette rencontre, à savoir Tigzirt et Azazga. L’objectif principal de cette initiative est d’initier les jeunes à l’astronomie et leur donner les bases d’une culture générale ayant trait à ce domaine, explique-t-on.

K. H.