Des souscripteurs de la formule AADL - CNEP protestent

Par DDK | Il ya 5 heures 55 minutes | 299 lecture(s)

Des dizaines de souscripteurs du programme des 301 logements, de la formule AADL-CNEP de la commune de Bouira, ont protesté jeudi dernier devant le siège de la direction de l’AADL de Bouira pour réclamer la baisse du taux d’intérêt de 5 % sur la durée du crédit au logement, qu’ils jugent "exorbitant" comparativement à d’autres formules de logement, à l’image du LPA et de l’AADL. Les protestataires qui occupent ces logements depuis 2013 ont aussi assuré qu’ils boycotteront à partir du mois de mars prochain le paiement des tranches mensuelles du crédit au logement, et ce, jusqu’à la baisse du taux d’intérêt. «Nous étions inscrits pour la formule achat-vente AADL depuis 2001. Après 12 années d’attente, nous avons été appelés à changer de formule vers AADL-CNEP car des logements étaient disponibles ici à Bouira. Eu égard de nos situations, nous avons donc accepté d’acquérir des logements de cette formule, mais sans pour autant qu’on soit informés de l’ensemble des termes du contrat d’achat. Aujourd’hui, nous sommes confrontés au gros problème d’un taux d’intérêt exorbitant et dépassant largement celui d’autres formules. Nous ne savons même pas si nous sommes des souscripteurs de l’AADL ou des locataires auprès de la CNEP ?» Explique l’un des protestataire, avant d’ajouter que les 301 bénéficiaires des logements AADL-CNEP n’ont pas bénéficié de l’aide financière du fonds national (FNPOS), contrairement aux souscripteurs d’autres formules : «Nous n’avons même pas le droit à l’aide de l’Etat pour le logement via le FNPOS. Nous réclamons de ce fait le déblocage de ces aides, ainsi que l’application d’un taux de bénéfice bonifié allant de 1 à 3 % comme pour d’autres formules, faute de quoi, nous allons maintenir le boycott du paiement des tranches du crédit à la CNEP». Par ailleurs, les protestataires ont aussi soulevé la revendication pour l’installation d’une équipe d’entretien des équipements et de nettoyage du quartier à la charge de la CNEP, comme le stipulent les contrats de locations, signés avec la CNEP. Contacté par nos confrères de la radio locale, le DG de la direction générale de la CNEP à Tizi-Ouzou a assuré que plusieurs réunions ont été déjà tenues avec les mécontents. Il ajoutera que le taux d’intérêt de 5% demeure réglementaire, puisque les bénéficiaires de ces logements sont considérés de fait comme des locataires auprès de la CNEP et non des souscripteurs d’une formule de logements aidés. Le DG de la CNEP a ajouté enfin qu’une équipe travaillant pour une entreprise privée spécialisée dans le nettoyage et l’entretien a été dépêchée au niveau de ce quartier. Elle mènera des travaux d’entretien des équipements posés au niveau de ce quartier et aussi des missions de nettoyage.

Oussama K.