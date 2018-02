ASL Airlines fera son entrée en été

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 874 lecture(s)

ASL Airlines France desservira, durant la période estivale, Alger et Oran au départ de l'aéroport Toulon-Hyères, a annoncé mercredi la compagnie, une filiale de ASL Aviation Holdings. Elle desservira Alger du 6 juillet au 14 septembre 2018 avec un vol hebdomadaire le vendredi à 8h00 et Oran du 2 juillet au 10 septembre 2018 avec un vol hebdomadaire le lundi à 12h00, a-t-on précisé. Les vols retour vers Toulon s'effectueront d'Alger à 9h30 et d'Oran à 13h00. Selon la compagnie, les vols vers l'Algérie bénéficieront d'un tarif à partir de 71 euros l'aller simple (environ 9.800 dinars). ASL Airlines France avait déjà annoncé en décembre dernier qu'elle a décidé de renforcer la desserte de sa ligne Paris/CDG (Roissy)-Alger, assurée à l’année, en la faisant passer sur toute la saison été à cinq fréquences hebdomadaires, du lundi au vendredi. Pour sa ligne Paris-CDG (Roissy)-Chlef, elle sera reconduite, selon la compagnie, chaque lundi, pendant la période de pointe de l’été, du mois de juillet au mois de septembre, indiquant qu'elle a mis en place une "offre tarifaire flexible" pour "répondre au plus près des besoins de déplacements de ses clients". Son offre comporte des vols en aller simple, en aller-retour, avec ou sans bagages, modifiables ou non, remboursables ou non. Les différentes options "peuvent se combiner entre elles" et les réservations ont été déjà ouvertes à partir du mois de janvier sur son site internet. ASL Airlines France, rappelle-t-on, effectue des vols passagers pour les principaux tours opérateurs français et européens. En novembre dernier, la compagnie française avait indiqué avoir signé un contrat avec Travelport, une entreprise technologique facilitant la vente, l’achat et la gestion des voyages, afin de renforcer sa présence sur les canaux de distribution, dont la destination Algérie.