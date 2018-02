La contre-attaque de la DE

Par DDK | Il ya 6 heures | 326 lecture(s)

Dans un souci de transparence, la direction de l’éducation de la wilaya de Béjaïa vient de rendre publiques ses statistiques, concernant la prise en charge des situations administratives et financières des fonctionnaires au 31 janvier 2018. Dans un document daté du 1er février 2018, la DE contre-attaque par les chiffres. Ainsi, le document indique, concernant le volet recrutement, promotions et différentes prises en charge, que 3 759 dossiers ont été traités : 2 284 arrêtés visés et 1 475 arrêtés sont en cours de visa. Pour ce qui est des remplacements sur postes vacants, la DE indique que le nombre de dossiers est de 1 369 : 668 arrêtés visés et 701 arrêtés sont en cours de visa. Abordant, chiffres à l'appui, le chapitre promotion d’échelons pour le corps enseignant, les statistiques de la direction de l’éducation de Béjaïa indiquent que l’opération pour l’année 2016 a été faite et épurée et ce pour les trois paliers (primaire, moyen et secondaire). Concernant l’année 2017, «l’opération de promotion d’échelons a été réalisée : pour le primaire le 18 janvier 2018 et le 5 janvier 2018 pour le moyen. Pour le secondaire, celle-ci aura lieu avant la fin du mois en cours». Le même document évoque la prise en charge des situations du personnel administratif. La DE indique qu’il y a eu 362 dossiers, dont 161 concernant le recrutement interne et promotion et 201 pour le recrutement externe. S’agissant des ouvriers professionnels, 431 dossiers ont été traités (recrutement et promotions). Sur le sujet des promotions d’échelons, la DE souligne : «L’opération de promotion d’échelons a été faite pour tous les corps au 31/12/2016. L’opération de promotion d’échelons au 31/12/2017 commencera pour les différents corps administratifs à partir du 11 février 2018 et se terminera avant la fin du mois en cours». Dans le document statistique de la DE, le volet de la prise en charge des situations financières a aussi été abordé. Ainsi, pour les arriérés de salaires et rappels des fonctionnaires, la DE souligne : «Juste après la réception de la subvention complémentaire, le 25 décembre 2017, nous avons présenté les états matrices modificatifs et complémentaires au niveau des services du contrôleur financier. Et parallèlement, nous avons procédé au mandatement de l'ensemble des situations». Concernant les nouvelles situations, le document de la DE est explicite : «Nous avons présenté les états matrices au contrôleur financier et parallèlement les mandats de payement au trésorier de la wilaya de l'ensemble des situations». La DE soulignera en guise de conclusion : «Les services du contrôleur financier et du trésorier sont en train de liquider toutes les situations».

Rachid Z.