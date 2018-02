Hamel préside la cérémonie

Par DDK | Il ya 6 heures | 278 lecture(s)

Parmi les bénéficiaires, figurent les fonctionnaires de la sûreté de wilaya auxquels ont été attribués 10 logements.

Lors de sa visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée mercredi dernier à Sétif, le général major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale, a procédé à la remise des clefs de 100 logements de fonction et de 52 autres de type AADL aux fonctionnaires de police en activité et retraités de l'Est du pays. Parmi les bénéficiaires, figurent 10 logements attribués aux fonctionnaires de la sûreté de wilaya de Béjaïa. C'est ce qu'a indiqué, jeudi, la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa. À noter que la visite du directeur général de la Sûreté nationale dans la wilaya de Sétif a été ponctuée par un conclave qui a regroupé le général major Abdelghani Hamel avec les chefs de sûreté de wilaya de l’Est et les services régionaux. Par ailleurs, outre la campagne de sensibilisation menée notamment dans les établissements scolaires avec comme leitmotiv "Les dangers de l'utilisation de l'Internet", la sûreté de la wilaya de Béjaïa, organise depuis la semaine dernière, une caravane nocturne de solidarité au profit des sans-abris, et ce, dans les rue et ruelles de la capitale des Hammadites. L’opération a ciblé toutes les artères de la ville afin d'apporter aide, soutien et assistance aux SDF durant ces rudes nuits d’hiver. Dans ce sillage, des repas chauds et des couvertures ont été offerts à ces sans-abris. Cette action s’inscrit, selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa, dans le cadre d’un programme élaboré pour la présente saison hivernale.

Rachid Z.