Marche et sit-in à l’appel du comité communal

Par DDK | Il ya 6 heures

Des membres du comité communal du Croissant rouge algérien de Béjaïa, soutenus par d’autres comités communaux, ont organisé, hier, une marche pacifique, au centre-ville de Béjaïa, pour dénoncer ce qu’ils qualifient «d’agissements autoritaires et irresponsables» du président du comité de wilaya du CRA. Ce dernier, selon ces manifestants, qui ont marché de la maison de la culture vers le siège du comité de wilaya, «est en train de mener un mouvement de redressement, en procédant à l’installation de comités communaux parallèles». En outre, ce même responsable, incriminé par ses pairs, vient d’ester en justice les membres du comité communal de Béjaïa. «Il a déposé plainte contre les membres du comité local de Béjaïa en exigeant la restitution des cachets et l’évacuation de notre siège», a indiqué l’un des manifestants. Ces derniers s’en sont pris également à la présidente nationale de cette organisation humanitaire, qui n’a pas tenu, selon leurs dires, ses engagements. «Mme Benhabyles a reçu une délégation du comité communal et lui a promis d’intervenir pour mettre fin à la crise qui secoue le CRA de Béjaïa, depuis plusieurs années à cause des agissements du président du comité de wilaya. Toutefois, elle n’a rien fait de concret jusqu’à ce jour. Ce ne sont que des promesses sans lendemains», a-t-on déploré. Par ailleurs, nous apprenons d’un membre du comité communal que le wali de Béjaïa a refusé, hier, de recevoir leur délégation. Pour rappel, le président du comité de wilaya reproche aux membres du comité communal de Béjaïa d’agir dans «l’illégalité». Il les a appelés, pour sa part, à se conformer aux statuts régissant le CRA, en organisant une assemblée générale élective et à présenter leurs bilans. Dans l’attente d’un règlement de ce conflit, qui n’a que trop duré, des centaines de nécessiteux de la région restent privés de l’assistance matérielle que le CRA devait leur apporter, en ces temps de froid.

Boualem S.