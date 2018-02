Un mort et 20 personnes incommodées en deux jours

Par DDK | Il ya 5 heures 59 minutes | 195 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont fait état d’une personne qui a trouvé la mort et 20 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO), en deux jours, au niveau national. «Durant la période allant du 15 au 17 février 2018, les secours de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 20 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage dans leurs domiciles à travers les wilayas d’Alger, Souk Ahras, Ghardaïa et Constantine. Les victimes ont été traitées sur place puis évacuées dans un état satisfaisant vers les établissements de santé», lit-on dans le communiqué rendu public hier par la direction générale de la Protection civile. Le bilan a fait état, également, du décès par asphyxie d’un enfant âgé de cinq ans «suite à l’inhalation de monoxyde de carbone (CO) émanant d’un chauffe-bain à la l’intérieur d’une habitation, sise au lotissement N°02 commune d’El Khrouba dans la wilaya de Constantine. Le corps de la victime a été évacué vers l’hôpital local». Par ailleurs, durant la même période, les unités de la protection civile ont enregistré 5134 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, entre autres. Les services de la Protection civile ont enregistré trois accidents de la circulation mortels, durant cette période, «ayant causé deux personnes décédées sur les lieux d’accidents et quatre autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile». À signaler, l’intervention des secours suite à une fuite de gaz suivi d’une explosion à l’intérieur de deux habitations, au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreiridj, Rue Mihoubi Belkacem commune de Bir Kasd Ali. Et l’on fait aussi état d’«une personne brulée légèrement au niveau de la wilaya de Constantine à la Nouvelle-Ville Ali Mendjeli».

Samira Saïdj