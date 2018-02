Les supporteurs du CSC sèment la panique

Par DDK | Il ya 5 heures 59 minutes | 796 lecture(s)

Des escarmouches et des troubles violents ont éclaté durant la soirée d’hier samedi, entre des supporteurs du club constantinois de football, le CSC, et des agents de sécurité d’une station de service privée, sise sur l’autoroute Est-Ouest à hauteur de la ville de Lakhdaria, à une quarantaine de kilomètres au nord de la wilaya de Bouira. Au moins cinq personnes ont été blessées au cours des échanges violents entre les deux parties, en plus des dégâts matériels et du blocage de l’autoroute pendant plusieurs minutes. Selon une source locale, tout a commencé vers 22: 30, quand un groupe de supporteurs du CSC, de retour d’Alger à la fin du match qui opposait leur équipe à celle du MCA, ont pris à partie des travailleurs d’un restaurant d’une station de service privée, sise aux abords de l’autoroute Est-Ouest près de Lakhdaria. Des violents escarmouches ont alors éclaté entre de nombreux supporteurs et des agents de sécurité de cette station de service, qui ont essayé de repousser ces supporteurs visiblement remontés après la défaite de leur club. Ces supporteurs ont usé de la violence pour commettre des actes d’agressions contre les travailleurs de cette station-service et même contre certains passagers. Selon nos sources, des dizaines de voitures stationnées à l’intérieur de cette station et d’autres équipements ont été caillassés et dégradés par ces supporteurs qui ont usé de pierres et autres objets métalliques. Ces supporteurs ne se sont pas arrêtés là, puisqu’ils se sont même permis de bloquer l’autoroute Est-Ouest à hauteur de cette station, provoquant un énorme embouteillage pendant près de 20 minutes. Ce n’est qu’après l’intervention d’éléments de la gendarmerie nationale que ces supporteurs ont été délogés et le calme est revenu au niveau de la station. Nos sources ajoutent que pas moins de trois supporteurs du CSC et deux agents de sécurité ont été blessés et transférés à l’hôpital de Lakhdaria, en plus d’une dizaine de véhicules touchés par le jet des projectiles. Les éléments de la gendarmerie nationale ont également procédé à l’interpellation de cinq supporteurs «fauteurs de trouble». Une enquête a été ouverte par les services de sécurité, suite à la plainte déposée par le gérant de cette station-service pour agression et dégradation de biens privés contre ces supporteurs.

Oussama K.