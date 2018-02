Enième rassemblement des médecins résidents

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 274 lecture(s)

Les médecins résidents ont organisé, hier matin, un nouveau sit-in au centre hospitalo-universitaire Mustapha Pacha à Alger, pour réclamer l'amélioration de leur situation socioprofessionnelle et pédagogique. Hier encore, et en dépit du temps pluvieux enregistré, plusieurs dizaines de médecins résidents en blouse blanche se sont rassemblé au CHU Mustapha Pacha. Le collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA) ne veut pas abdiquer jusqu’à ce qu’il y ait une prise en charge «réelle» de sa plate-forme de revendications datant de plusieurs années. En grève illimitée depuis plus de deux mois, les médecins résidents ont sillonné les artères de cet établissement hospitalier, brandissant des pancartes portant leurs revendications, notamment la possibilité de bénéficier de la dispense du service militaire au même titre que les autres jeunes Algériens. Rappelant, toutefois, que les médecins résidents veulent à travers ces mouvements de protestation exiger «l’abrogation du caractère obligatoire du service civil en instaurant des mesures incitatives qui pousseront les nouveaux médecins spécialistes à faire volontairement ce service». Ils demandent aussi «l'amélioration de leurs conditions de travail et la garantie de la sécurité, l’amélioration des œuvres sociales, ainsi que l’augmentation des salaires». «La révision du statut du résident, et garantir un logement de fonction décent à l'ensemble des médecins spécialistes exerçant dans le cadre du service civil à travers le territoire national», figurent également dans la plate-forme de revendications des médecins résidents.

L. O. CH