Des citoyens dénoncent la destruction du littoral

Des dizaines de citoyens de la commune de Souk El Tenine, sise à 40 km à l’Est du chef-lieu de wilaya de Béjaïa, ont procédé, hier, à la fermeture de la RN9, à la sortie de la ville. Par cette action, ils protestent contre les travaux de réalisation d’infrastructures hôtelières au bord du littoral longeant cette région, dans le cadre d’un projet de zone d’extension touristique (ZET), affirment-ils. Une action qui intervient, particulièrement, suite «au refus du wali de Béjaïa de répondre à la correspondance que lui a adressée à ce propos la coordination des associations locales de Souk El Tenine», soutiennent les protestataires. Ces derniers se sont insurgés, essentiellement, contre l’opération d’abattage des arbres au niveau de la bande boisée de Souk El Tenine, à laquelle se sont adonnés des entrepreneurs ayant bénéficié de projets dans le cadre de la réalisation de la ZET en question : «A travers cette action de protestation, nous exprimons notre opposition à la destruction des arbres que nos ancêtres ont plantés et nous dénonçons le non-respect de l’environnement par les autorités de wilaya», a-t-on déclaré. Par ailleurs, ces habitants se disent s’élever contre «le phénomène de la prostitution» qui a pris, d’après eux, des proportions alarmantes au niveau du littoral Est de la wilaya de Béjaïa. Il y a lieu de signaler que ce n’est pas la première fois que des citoyens des communes de Souk El Tenine et d’Aokas recourent à la rue pour exiger des autorités locales «la protection de la bande boisée du littoral et démanteler les réseaux de prostitution qui activent dans la localité».

B. S.