Protestation nocturne sur la RN 26

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 699 lecture(s)

Des habitants de la commune de Sidi-Ayad, relevant de la daïra de SidiAïch, ont dans la nuit de samedi à dimanche, soit de minuit à 8 heures du matin, procédé à la fermeture de la RN26, à l’entrée de la ville de Sidi-Aïch, bloquant ainsi les automobilistes qui ont formé d’immenses files de voitures dans les deux sens de la circulation. Interrogé par la radio locale sur les causes du blocage de la route, le représentant des protestataires déclare : «C’est à cause des logements prévus pour le relogement de ceux à qui on a démolis leurs habitations que certains veulent détourner en les convertissant en logements sociaux pour les attribuer par la suite à qu’ils veulent». Le représentant des protestataires continue en soulignant que les manifestants «ont présenté leurs dolences à l’ancien et au nouveau P/APC de Sidi-Ayad, au chef de daïra de Sidi-Aïch et même au wali mais sans résultat». C’est ce qui nous amenés, ajoute-t-il, «à prendre la décision de bloquer la route pour faire entendre nos doléances des autorités. Et entre 8 heures et 8 heures et quart, nous avons décidé de libérer la route parce qu’il y a eu l’arrivée du chef de daïra, accompagné de la gendarmerie et des responsables de la commune de Sidi-Ayad. Ils nous ont promis une réunion dans la journée au siège de la daïra en présence du wali, à l’effet de trouver une solution à notre problème. De toute façon, promet encore le représentant des protestataire, si nous ne sommes pas satisfaits à l’issue de la réunion, la route est toujours là, nous pourrons la fermer à tout moment». Ce que les manifestants oublient sans doute, c’est que dans les files de voitures qu’ils ont bloquées, il y a des centaines d’élèves qui ne pourront pas rejoindre leurs salles de classe, des centaines de travailleurs qui ne pourront pas se rendre à leurs lieux de travail, des camions de marchandises qui ne pourront livrer leurs cargaisons et certainement des malades dont l’état de santé risque de s’aggraver.

B Mouhoub.