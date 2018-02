La DE de Béjaïa annonce une reprise partielle des cours

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 547 lecture(s)

La direction de l’Education de la wilaya de Béjaïa assure que des centaines d’enseignants grévistes, affiliés au syndicat Cnapeste, ont repris hier le travail. «Il est clair que la plupart des enseignants syndiqués au Cnapeste sont toujours en grève. Néanmoins, nous avons enregistré ce dimanche le retour de centaines d’enseignants à leurs classes», a indiqué le directeur de l’Education de Béjaïa au micro de la radio locale. Se voulant plus précis, ce dernier dira que «110 enseignants du primaire, 286 du moyen et 70 enseignants du secondaire, tous affiliés au Cnapeste, ont repris aujourd’hui (hier, Ndlr) le travail». Le ministère de l’Education nationale a assuré, dernièrement, qu’une «attention particulière sera réservée aux élèves des wilayas de Blida et de Béjaïa, à charge pour eux d'afficher une assiduité aux cours dispensés par leurs enseignants», rassurant, à l'occasion, les parents d’élèves sur le devenir de la scolarité de leurs enfants.

F. A. B.