Plusieurs nouvelles infrastructures inaugurées

Par DDK | Il ya 6 heures 7 minutes | 286 lecture(s)

Dans le cadre du programme officiel de la commémoration de la Journée nationale du chahid, coïncidant avec le 18 février de chaque année, le wali de Bouira, M. Limani Mustapha, a effectué, hier, une visite de travail dans 3 communes de la wilaya.

Il y a inauguré plusieurs nouvelles infrastructures d’utilité publique. Avant de commencer sa visite, le wali a marqué une halte au niveau du carré des martyrs du chef-lieu, où il s’est recueilli en compagnie de l’ensemble des responsables civils et militaires de la wilaya, à la mémoire des martyrs de la guerre d’indépendance. Le cortège officiel s’est ensuite dirigé vers la commune d’El-Khabouzia, située à plus de 40 km au Sud-ouest de la ville de Bouira. Le wali a inauguré le nouveau siège de l’APC locale. Ce projet, inscrit en 2016 dans le cadre du programme de développement communal (PCD), a coûté près de 800 millions de centimes et sa réalisation a duré plus de 48 mois. Selon la fiche technique présentée par le maitre de l’ouvrage, le siège est constitué de trois étages et compte plus de 20 bureaux, une grande salle de réunion, un mini-auditorium et un nouveau service d’état civil, raccordé au réseau national de l’état civil via le réseau de la fibre optique et équipé de l’ensemble des moyens technologiques nécessaires pour répondre favorablement et convenablement aux demandes des citoyens de la localité. Il permettra aussi de regrouper l’ensemble des directions techniques et administratives de l’APC dans un même lieu. Le wali de Bouira qui a tenu à féliciter les responsables locaux pour la réalisation de ce nouveau siège sur un budget propre à la municipalité. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer les effectifs du personnel et d’améliorer les prestations de service, à travers la formation continue des travailleurs de l’APC : «Il faut que les structures publiques s’ouvrent sur les citoyens, qui ont le droit de s’impliquer directement dans la gestion de leur collectivité. C’est le principe fondamental des réformes politiques du pays. En plus d’une décentralisation importante et de la facilitation des procédures administratives, nous irons vers un système de démocratie participative, où citoyens et responsables auront un rôle majeur dans la prise des décisions», a-t-il déclaré. Toujours dans la commune d’El-Khabouzia, le premier magistrat de la wilaya a aussi inauguré le tout nouveau stade de proximité, réalisé dans le cadre du programme de wilaya et celui de la direction de la jeunesse et des sports (DJS). Cette nouvelle infrastructure sportive a été réalisée en l’espace de 3 mois avec un budget dépassant les 300 millions de centimes. Elle est équipée d’une pelouse en gazon synthétique et dotée de tous les équipements sportifs nécessaires à la pratique du football et du handball. Le stade est aussi équipé d’un réseau d’éclairage. Il vient combler un manque en matière d’infrastructures de sport, dont souffre la localité. M. Limani suggérera aux responsables locaux de céder la gestion de ce nouveau stade à des associations locales ou à des comités de quartiers, qui seront responsables de la préservation de l’infrastructure et du matériel : «Les jeunes, qui pratiqueront du sport au sein de ce stade, seront aussi responsables de sa gestion et de sa préservation. La mairie aussi devra assurer le volet de l’entretien», a-t-il proposé. Le cortège officiel s’est ensuite dirigé vers la commune voisine de Bir Ghbalou, où le wali a procédé à l’inauguration d’un nouveau stade de proximité au niveau du quartier Abdou Mohammed du chef-lieu communal. Ce projet inscrit dans le cadre du programme de la wilaya et de la DJS, consiste en la réhabilitation d’un ancien stade matico, l’installation de nouveaux équipements, d’une pelouse en gazon synthétique de quatrième génération, d’un grillage et d’un réseau d’éclairage. Autant de commodités qui feront le bonheur des jeunes, qui ont longtemps souffert de l’état dégradé de l’unique structure de loisir de leur quartier. Le coût global de cette opération s’élève à plus de 230 millions de centimes et les travaux de réalisation ont duré deux mois seulement. A l’image du nouveau stade inauguré au niveau de la commune d’El-Khabouzia, le wali a aussi suggéré au maire de Bir-Ghbalou de céder la gestion de cette structure au comité de ce quartier ou à des associations locales, dans l’objectif de garantir une gestion plus efficace et une préservation des équipements sportifs. Par ailleurs, le wali de Bouira a procédé à la baptisation de l’unité avancée de la protection civile de la commune de Bir-Ghbalou, au nom du martyr Beradî Abdelkader, tombé au champ d’honneur lors d’une bataille qui a eu lieu près de Bir-Ghbalou en 1957. La visite du wali s’est ensuite poursuivie en direction de la commune d’Ath-Leqsar, située à plus de 30 km à l’Est de la wilaya de Bouira. Au niveau de cette commune montagneuse, le wali a marqué une première halte au niveau de l’école primaire Ainouz Mohammed, du village Tilioua. Il y procéda à la mise en service du gaz naturel, au profit de 235 foyers des villages de Tilioua et Mellaoua. Inscrit au mois de février 2017, ce projet, que les populations de ces deux villages montagneux et isolés attendaient avec impatience, a été réalisé dans les délais. Selon la fiche technique présentée par la direction de la SDC, une enveloppe de 32 millions de DA a été réservée à ce projet sur le budget de la wilaya. Pour la fin de sa tournée, M. Limani a marqué une halte au niveau de l’ancien centre de torture datant de l’époque coloniale sis au village Tilioua, qui a connu récemment une opération de réhabilitation et qui a été réaménagé en musée. Le wali visitera les cellules et geôles où les soldats français torturaient les maquisards. Il a également pu consulter la liste des martyrs tombés au champ d’honneur lors des différentes batailles qui les avaient opposées aux forces coloniales françaises dans les villages environnants.

Oussama Khitouche