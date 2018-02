La population expose ses préoccupations au wali

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 264 lecture(s)

Après El Khabouzia et Bir Ghbalou, Mustapha Limani, wali de Bouira, s’est rendu avant-hier, à l’occasion de la Journée du chahid, dans la paisible localité de Tiliouate, relevant de la commune d’Ath Leqser. Arrivés aux environs de 14h30mn, le wali et la délégation qui l’a accompagné ont été accueillis, à l’école primaire Ainouz Mohamed, par les autorités locales dont le chef de daïra de Bechloul, le maire de cette commune, les organisations locales et la société civile. Sur place, quelques citoyens se sentant lésés dans leurs droits, se sont approchés du premier magistrat de la wilaya pour lui fait part de leurs préoccupations. Les plaignants ont eu droit à une oreille attentive de la part du wali, auxquels il a promis de prendre en considération leurs doléances respectives. Puis, c’est au tour des chérubins de cet établissement scolaire d’accueillir leurs hôtes par des chants patriotiques tirés du terroir accompagnés d’une modeste pièce de théâtre mais qui exprime le fond de cet évènement. Dans cet endroit même, Mustapha Limani, après avoir écouté le responsable des services des mines sur le projet relatif à l’alimentation des villages Tiliouate et Mélaoua en gaz de ville, donne le coup d’envoi de la mise en service de cette matière en compagnie du premier responsable de l’organisation des Moudjahidine de la wilaya, Salah Abdi en l’occurrence. Les hôtes d’Ath Leqser se sont rendus, ensuite, dans le centre de torture datant de l’ère coloniale situé à quelques encablures de cette école primaire. Là, la délégation a d’abord observé une minute de silence à la mémoire des valeureux martyrs tombés au champ d’honneur puis a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs. Le président de l’assemblée populaire de wilaya, Ahmed Boutata, a pris le relai pour l’ouverture officielle du musée portant les noms et photos des 141 chahid natifs de la région d’Ath Leqser. Les présents à cette circonstance ont eu droit à des témoignages sur les pratiques et autres formes de tortures exercées sur les citoyens par le colonialisme français. D’ailleurs, lors de la visite de cet édifice, des traces de différents types de sévices qui étaient pratiqués sont encore visibles et chaque cellule montre comment les détenus étaient traités pour passer aux aveux. On y trouve des salles de torture au chalumeau, à la gégène, au sceau, à l’électricité et même en usant des chiens. Un fils de chahid, natif de cette région, interviendra pour expliquer que ces lieux sinistres ont marqué l’histoire à plus d’un titre et que «rares sont les personnes qui ont échappé à une mort certaine en arrivant dans cet endroit. D’ailleurs, à quelques pas d’ici, on retrouve un autre site que l’on appelle communément «Tamda n laxert» où on exécutait les rescapés. Qui dit Tiliouate au temps de la Révolution, dit la mort sous la torture.

M Smail