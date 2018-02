Des élus APW plaident pour un débat inclusif

Par DDK | Il ya 6 heures 23 minutes | 302 lecture(s)

Les élus de la liste indépendante à l’APW de Béjaïa, «Ensemble construisons l’avenir», estiment que le dossier de l’heure, à savoir la grève illimitée du Cnapeste, est «pris avec une légèreté déconcertante» par leurs pairs de la majorité FFS. Voyant le spectre de l’année blanche planer à l’horizon, ces élus proposent «l’organisation immédiate d’une rencontre-débat, sous la présidence du président de l’APW, devant regrouper les quatre chefs de groupes qui constituent l’assemblée, et la direction de l’Education et la direction de wilaya du Cnapeste, avec comme seul et unique objectif le règlement définitif de la situation qui prévaut dans ce secteur». Pour ces élus, «à part quelques apparitions fugaces (…) lors de la visite de travail et d’inspection effectuée par le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales dans notre wilaya et de la rencontre avec madame la ministre de l’Education, rien de particulier ni de constructif n’a été engagé par cette assemblée», pour le dénouement de la crise qui secoue le secteur de l’Education à Béjaïa. Dans une déclaration diffusée, hier, les cinq élus de la liste «Ensemble construisons l’avenir» rappellent avoir sollicité, dernièrement, le P/APW à agir pour le règlement de la crise, et ce, en convoquant les élus à une session extraordinaire pour débattre de la grève illimitée du Cnapeste. Regrettant la fin de non-recevoir du P/APW, ces élus dénoncent la démarche de ce dernier, en jouant «la médiation entre ce syndicat et le ministre de l’Education sans être mandaté expressément par l’assemblée». «Il s’est fait enrôler dans une démarche/délégation partisane pour aller à la rencontre de Madame la ministre de l’Education nationale. Non pas que nous dénions à quiconque le droit de se consacrer aux activités partisanes, bien au contraire, mais en tant que président de l’APW, faudrait-il encore avoir l’aval de l’assemblée et être mandaté par celle-ci pour des objectifs clairs», dénonce-t-on, soulignant que cette «initiative (…) aurait eu un tout autre impact si les membres de l’assemblée avaient eu l’opportunité d’en débattre en toute transparence, en toute sérénité et avec la rigueur nécessaire pour analyser, comprendre et, enfin, identifier et agir sur les facteurs de blocage.» Encore, ajoute-t-on, «le P/APW aurait dû rendre compte aux membres de l’assemblée de la teneur des discussions, ce qui aurait permis aux élus de prendre des initiatives salutaires pour le règlement de ce conflit qui n’a que trop duré.»

D. S.