Quelle solution pour la région Ouest ?

Par DDK | Il ya 8 heures 2 minutes | 431 lecture(s)

Si, à priori, le problème de l’approvisionnement en eau potable dans les communes sises sur le couloir de la vallée de la Soummam et celles de l’Est de la wilaya de Béjaïa ne se pose pas, ce n’est pas le cas des municipalités situées à l’Ouest de la wilaya.

Il s’agit, principalement, de Béni K’sila, Adekar et Taourirt Ighil et de la partie Ouest de la commune de Béjaïa. Des régions où l’alimentation en eau potable se pose avec acuité, en l’absence de ressources hydriques, mis à part les eaux souterraines. Avant-hier, le ministre des Ressources en eau, qui a effectué une visite de deux jours dans la wilaya pour s’enquérir de la situation de son secteur et s’arrêter sur l’état d’avancement des projets en cours de réalisation, a tenu à rassurer les populations de ces communes quant à la détermination de son département ministériel à trouver une solution définitive à ce problème. Le ministre Hocine Necib a déclaré, à ce propos, que deux propositions sont actuellement à l’étude, pour assurer l’approvisionnement de la région Ouest de la wilaya en eau potable de manière régulière. Les autorités doivent choisir entre l’installation d’une station de dessalement de l’eau de mer ou la réalisation d’un barrage d’eau à Béni K’sila. «Nous n’avons que deux solutions pour alimenter les communes situées à l’ouest de la wilaya de Béjaïa en eau potable. Soit nous réaliserons un barrage d’eau, soit nous opterons pour une station de dessalement. Nous avons lancé une étude pour voir quelle est la solution optimale afin de résoudre ce problème d’alimentation en eau potable de la région Ouest de Béjaïa, bien que, personnellement, je sois favorable pour l’option du dessalement. Mais nous devons attendre les résultats de cette étude, qui serons rendus dans un mois, pour se fixer sur la solution idoine», a affirmé M. Necib. Par ailleurs, l’hôte de la wilaya de Béjaïa a souligné que la région recèle de sources hydriques à même d’assurer une alimentation h24 à toutes les communes. Il s’agit, maintenant, selon lui, de mener à terme toutes les opérations de raccordement aux grands réseaux de transfert d’eau potable à partir des barrages Ighil Emda et Tichy-Haf, ainsi que la rénovation des chaînes de refoulement et de distribution d’eau. Dans ce sillage, il a insisté auprès des entreprises chargées de réhabiliter le système d’alimentation en eau potable de la ville de Béjaïa pour le respect des délais de réalisation. Une fois cette opération terminée, l’ensemble des quartiers de la commune de Béjaïa seront alimentés en eau potable en h24. En outre, ce projet vise à éradiquer toutes les fuites d’eau existantes sur les anciennes conduites, afin d’éviter les risques de contamination, améliorer la qualité d’eau et augmenter la capacité de stockage de 9 000 m3, soit de 22 %.

Boualem S.