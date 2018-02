Le groupe de Targa-Ouzemour sous les verrous

Par DDK | Il ya 8 heures | 876 lecture(s)

Les services de la sûreté de la wilaya de Béjaïa ont procédé, dans deux opérations menées au campus universitaire Targa Ouzemour et au lycée Berchiche d'El-Kseur, à l'arrestation de sept individus, tous impliqués dans des affaires de possession et de vente de drogue (kif traité) et autres psychotropes. Poursuivant leur lutte inlassable contre le trafic de drogue, dont souffre beaucoup Béjaïa ces dernières années, deux dealers ont été mis hors d’état de nuire la semaine dernière par les éléments de la sûreté de daïra d'El-Kseur. Ils opéraient à proximité des établissements scolaires dans la région en question. Répondant aux initiales R. B. et A. S., les deux mis en cause, âgés, respectivement, de 22 et 29 ans, écoulaient kif et psychotropes et avaient comme cibles les lycéens de la localité, a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Après investigations et filature, les éléments de la sûreté ont découvert chez le premier six barrettes de kif traité, d'un poids de 6g, un flacon de psychotropes et une somme d’argent de 11 300 dinars. Chez le second, c’est une cigarette de kif à moitié consommée qui a été trouvée. Présentés devant le Procureur près le tribunal d’Amizour, le premier suspect a écopé de 8 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 100 millions de centimes, tandis que son acolyte a été verbalisé et condamné à verser une amende de 50 000 DA. Toujours dans sa lutte quotidienne contre la commercialisation de la drogue, les mêmes éléments ont arrêté cinq autres individus, dont une fille, âgés entre 20 et 32 ans. Accusé de vente de kif traité, ce groupe écoulait cette substance illicite à proximité du campus universitaire Targa-Ouzemour. Durant leurs investigations, les policiers ont découvert que le groupe mis en cause utilisait cette fille comme "appât", afin de dénicher d’éventuels "clients" dans le milieu estudiantin. La stratégie mise en place par les policiers a porté ses fruits après l'arrestation en flagrant délit de la dénommée Z. B. et du nommé Y. Z. en possession d'une quantité de kif et d’une arme blanche. Les enquêteurs ont également pu arrêter trois autres suspects impliqués dans cette même affaire. Après l’ouverture d’une enquête approfondie, un dossier fut ficelé à l’encontre des prévenus. Présentés devant les autorités judiciaires, deux d’entre eux ont été mis en détention et les autres autres cités à comparaître. Ainsi, ces deux affaires remettent sur le tapis le fléau de la commercialisation de drogue et autres substances illicites dans les milieux scolaire et estudiantin. Néanmoins, les services de sécurité ont mis en place une série de mesures préventives visant à sensibiliser aux dangers de ce phénomène sur l’individu, en particulier, et la société, en général.

Rachid Z.