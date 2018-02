Deux morts et 25 blessés

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 338 lecture(s)

Un violent accident de la circulation s'est produit dans la nuit de lundi à mardi derniers, aux environs d’une heure du matin au niveau de l'échangeur de l'autoroute Est-Ouest vers la nouvelle pénétrante de Béjaïa, au lieu-dit Tikremtath dans la commune d'Ahnif, au sud-est de la wilaya de Bouira. Il s'agit d'une collision frontale entre un camion semi-remorque et un bus de transport de voyageurs. Le bilan fait état de deux (2) morts, qui sont le chauffeur du bus âgé de 53 ans et répondant aux initiales Y.A. et d’un passager du même bus, âgé de 27 ans et répondant aux initiales S.R. Cet accident a aussi fait pas moins de 25 blessés, dont la majorité sont des passagers du bus en question. Les victimes de cet accident ont été toutes évacuées par la Protection civile vers les urgences de l'EPH de M'Chedallah. Huit (8) personnes, parmi les blessés, ont été transférées vers l’hôpital de Bouira en raison de leur état jugé grave. À noter enfin que les éléments de la brigade de gendarmerie d'El Adjiba territorialement compétents, ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet effroyable accident de circulation.

Oulaid Soualah