Une délégation d’élus reçue par Hasbellaoui

Il ya 8 heures 1 minute

Une délégation mixte composée du député FFS Mohamed Klalèche et du représentant du P/APW de Tizi-Ouzou, le président de la commission santé, M. Sid Ali Youcef, a été reçue, avant-hier, par le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière. L’objectif était de discuter au sujet des EPH inscrits à l’indicatif de la wilaya et de la réhabilitation et équipement des polycliniques et des EPH de celle-ci. Le manque de radiologues au niveau de la wilaya et le cas du centre anti-cancer de Draâ Ben Khedda ont également été abordés lors de la rencontre. Le député FFS Mohamed Klalèche questionné au sujet des réponses du ministre a indiqué : «Le ministre a été attentif et s’est engagé à faire le nécessaire pour, d’une part, lancer l’EPH de Souk El Ténine et étudier, au cas par cas, les projets d’EPH inscrits en étude, comme ceux de Béni douala, Mekla, Ouaguenoun et Ouacif, dont les études sont achevées». Il est à signaler que l’EPH de Mâatkas, inscrit en étude, réalisation et équipement en 2012 pour un montant initial de 10 milliards, a été réévalué en 2013 à hauteur de 50 milliards de centimes. Après deux avis d’appel d’offre infructueux, il en ressort que le projet nécessite une autre réévaluation à hauteur de 90 milliards de centimes. Concernant la réhabilitation et l’équipement des structures de santé existantes, notre interlocuteur a informé : «Au sujet de la réhabilitation et de l’équipement des structures de santé de la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre s’est également engagé à dégager une cagnotte financière. Quant à la question du manque de radiologues, le ministre a promis d’intervenir pour renforcer l’effectif». S’agissant du centre anti-cancer de Draâ Ben Khedda, le ministre a affirmé que les équipements sont disponibles et qu’il ne reste plus que les portes blindées des bunkers à réceptionner. Il a également diligenté un spécialiste chargé du suivi de ce genre de structures pour probablement établir un état des lieux exact». Le parlementaire signalera aussi : «Le ministre s’est engagé à inscrire une salle de cathétérisme pour la radiologie».

Hocine T.