De nouvelles dessertes vers Tunis, Gênes et Split

Par DDK | Il ya 7 heures 28 minutes | 564 lecture(s)

La récente intervention du président-directeur général du port de Béjaïa, M. Achour Djelloul, a suscité beaucoup d'espoir chez de nombreux citoyens mais aussi chez les professionnels du tourisme.

En effet, le premier responsable du port de Béjaïa a annoncé l'ouverture prochaine de plusieurs nouvelles liaisons maritimes, mais a aussi dévoilé une feuille de route pour promouvoir le secteur du tourisme. «Nous avons d'autres projets qui entrent un peu dans le sillage de la réalisation de ce projet de gare maritime. Nous avons la ligne Béjaïa - Tunis que nous escomptons mettre en exécution durant la saison estivale prochaine. À cet effet, nous avons engagé des discussions avec nos amis tunisiens. Aussi, vers l’Italie prochainement et nous avons aussi une autre ambition importante pour nous et pour le pays, c'est la ligne vers la Croatie. L'objectif également ciblé c'est de créer de nouvelles compagnies, quelles soient privées ou publiques», a souligné M. Achour Djelloul chez nos confrères de Dzair News. Sur un autre registre et avec la nouvelle gare maritime qui sera mise en branle avant l’été 2018 et dans le cadre de la promotion du tourisme, le P-DG du port de Béjaïa informera : «On a des perspectives de développer aussi les activités de croisière qui nous permettront de recevoir des touristes de plusieurs pays, et ce dans l'optique de faire connaître notre pays et notre région», conclut-il. Pour rappel, le port de Béjaïa a inscrit, dans son programme d’investissement, l’opération de réalisation d’une nouvelle gare maritime répondant aux normes internationales. Cette nouvelle infrastructure va inévitablement améliorer les conditions d’escales et d’accueil des passagers et le transit de leurs véhicules. Le projet, dont les travaux de réalisation ont été confiés à Batimetal, est en train d’être réalisé sur deux sites qui seront liés par deux passerelles : Le premier à l’extérieur du port sur 8 159,31 m² et le deuxième à l’intérieur du port sur 18 973,22 m². Mis en exploitation partielle en 2016, mais les carences en moyens humain et matériel, engagés sur le projet par la société Batimétal et ses prestataires, ont quelque peu retardé les choses. Sa livraison et sa mise en branle interviendra inéluctablement avant la prochaine saison estivale. «Nous lui avons retiré une partie des prestations, principalement les œuvres secondaires et nous les avons confiées à d’autres opérateurs nationaux et locaux», a précisé au début de cette année à l’APS le P-DG du port, Djelloul Achour. De ce fait, la direction générale de l’entreprise portuaire de Béjaïa (EPB), pourra concrétiser son projet de multiplication des dessertes vers et à partir de Béjaïa en direction de l’étranger (Tunis, Gênes, Croatie) sans oublier les croisières et les dessertes Intra-muros. Ces projets ont reçu un écho favorable de la part des citoyens : «Avec la livraison du premier A 380 reçu la semaine dernière, des 140 appareils commandés par Air Algérie, les nouvelles lignes maritimes et croisières qui seront lancées dès la prochaine saison estivale, les tarifs des billets d'avions et les traversées par les lignes maritimes seront beaucoup plus raisonnables. Une belle saison en perspective et un retour en masse des enfants de l'Algérie des différents continents, sans oublier les retombées importantes pour l'économie nationale», dira l’orateur. Mettre en action ces destinations est une très bonne chose notamment pour les gens résidant en Italie, en Croatie et vice-versa. Conçue pour traiter environ 500 000 voyageurs par an, la nouvelle gare maritime de Béjaïa s'étale sur une superficie de 27 000 m². Elle a été, pour rappel, mise en construction en 2013, pour un coût estimé à plus de 4 milliards de dinars.

Rachid Z.