Une production de 20 millions de litres d’huile

La 21ème édition de la Fête de l'olive a été lancée, avant-hier, au CFPA de Berchiche à El-Kseur. La manifestation regroupe cette année pas moins de 144 fellahs venus de quatre wilayas, à savoir Tizi-Ouzou, Ain Defla, Boumerdès et Béjaïa. Pour le public qui s'est déplacé en grand nombre à El-Kseur pour s'approvisionner en huile d'olives de bonne qualité, cette fête dite de l'olive est en réalité une véritable foire de produits agricoles, puisqu'on y trouve, en plus de l'huile d'olive bien sûr, du miel et des figues. D'ailleurs, à propos de figues, les figuiculteurs de la région de Béni Maouche font savoir fièrement que grâce à la labellisation de leurs productions et à leur association, leurs figues s'exportent en France et aux Amériques, notamment. Le but essentiel de cette fête, souligne un exposant de Béjaïa, «est de permettre aux fellahs de montrer leur production et de l'écouler auprès des visiteurs.» Elle sera aussi l'occasion d'une rencontre entre fellahs qui pourront échanger leurs expériences en matière de l'entretien des oliviers et de transformation des olives en huile. Le rendement de la campagne oléicole qui est toujours en cours dans la haute Soummam, donnera, selon les prévisions de la DSA de Béjaïa, près de 20 millions de litres d'huile d'olives. Les fellahs mettront, également, à profit cette rencontre pour faire part aux responsables concernés des problèmes auxquels ils font face dans leurs exploitations. À noter que les festivités prendront fin aujourd’hui, jeudi.

B. Mouhoub