Découverte d’une casemate à Boumerdès

L'exploitation efficiente des renseignements aura encore une fois permis au forces de l'ANP, dans le cadre de la lutte antiterroriste, de mener deux actions décisives, le même jour, contre les groupes terroristes. L'une d'entre elles à eu lieu à Boumerdès, où un engin explosif à été détruit, et l'autre à Bordj Bou Arreridj où une cache terroriste à été découverte. Ces deux opérations ont eu lieu après plus de trois semaines de traque sans répit dans les deux wilayas précitées. Les actions antiterroristes se poursuivaient dans d'autres régions de la Kabylie, notamment du côté de Bouira et à la limite de Béjaïa et de Tizi-Ouzou, qui relèvent de la région 1/RM et de la 5/RM. Ainsi, pas moins d'une vingtaine de terroristes ont été neutralisés. Les forces de l'ANP soutenues par les brigades annexes de sécurité sont à l’affut du moindre signe au niveau des frontières du pays où des tentatives d'infiltration terroristes de certains pays sont chaque jour avortées, puis mises en échec. Aussi, des arsenaux de guerre sont régulièrement récupérés par les militaires.

Salim Haddou