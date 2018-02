«Aucun projet n’a été gelé»

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 510 lecture(s)

C’est sur invitation du wali de Bouira, M. Mustapha Limani, que le Président directeur général de Sonelgaz, M. Mohamed Arkab s’est rendu à Bouira, avant-hier.

Il y était pour une réunion visant à préparer la saison estivale et notamment le mois de Ramadhan prochain afin de finaliser les projets en cours dans différentes communes de la wilaya. «Nous sommes aujourd’hui à Bouira pour la préparation du mois de Ramadhan et l’été 2018. Nous avons également débattu du développement de la wilaya, des projets industriels et du périmètre agricole irrigué, de manière à accompagner tout le développement à travers cette wilaya. Nous avons examiné avec monsieur le wali, les projets en cours de réalisation. Des projets qui connaissent des difficultés pour être achevés, spécialement en ce qui concerne les raccordements au gaz, et notamment les DP (Distributions Publiques) gaz», indiquera M. Arkab. Pour le PDG de Sonelgaz, un planning a été tracé et avant la fin juin, l’ensemble des DP gaz seront achevées. «Il nous reste trois DP à achever, à savoir celle d’El Mokrani, celle d’Ighil N’Ath Amer dans la commune d’Ahnif et la DP de Zbarbar. Nous avons examiné ces trois DP qui connaissaient des difficultés, et nous avons discuté avec monsieur le wali pour lever les contraintes. De plus, il n’y a aucun souci de financement par rapport à ces trois DP qui sont déjà financées. Nous les mettrons en service en raccordant ainsi plus de 2.500 foyers dans ces trois localité avant la fin du mois de juin», souligne M. Arkab. Ce dernier expliquera que les vœux des autorités et de la Sonelgaz est de mettre un terme aux souffrances des populations dans les plus brefs délais. «La mise en service interviendra pendant le Ramadhan, même si nos vœux étaient de les réaliser avant le mois sacré. Mais techniquement, dans ces régions, les reliefs sont très compliqués et très difficiles. Toutefois, nous allons mettre toute l’ingéniosité et le génie local des Algériens pour pouvoir les réaliser dans les délais», promet le PDG de Sonelgaz

Trois DP de gaz opérationnelles avant fin juin

Répondant à une question pour savoir si les projets gelés connaitront une levée des mesures de restrictions budgétaires, M. Arkab expliquera que le gel n’a touché aucun projet de Sonelgaz. «En réalité, il n’y a aucun gel des projets. Nous avons différé ces programmes mais nous ne les avons pas gelés. C’est une différence et il faut comprendre. Nous avons établi une priorisation des ouvrages par rapport aux disponibilités que nous avons. Nous avons commencé par des ouvrages qui drainent beaucoup de foyers et nous les avons prioriser prenant en compte 80% des foyers à raccorder. Mais il n’y aura aucun gel. Il s’agit là du programme de Son Excellence le président de la République pour raccorder l’ensemble des DP gaz et électricité rurale aux foyers». Pour M. Arkab, les projets 2010-2014 sont tous en cours de réalisation : «Nous avons réalisé pratiquement la majorité de ces programmes», se satisfait le P-DG. Il en veut pour preuve que la wilaya de Bouira se positionne en tête de peloton en matière de raccordement en énergie. «Ici à Bouira, nous sommes à 98% de raccordement électrique et à 78% de raccordement au gaz naturel. Pour le gaz, à titre indicatif, le taux à l’échelle nationale est de 58%. Bouira est en avance par rapport aux autres wilayas, et cela ne va pas nous empêcher de continuer à réaliser le programme de Son Excellence le président de la République avec toujours la priorisation des ouvrages, et nous allons achever l’intégralité du programme pour 2018. Nous avons discuté avec monsieur le wali de programmes complémentaires dans lesquels nous allons continuer chaque année à raccorder des foyers», soutient M. Arkab.

Plus de 34 000 km de réseaux haute tension et 3 000 km de conduite de gaz dans le plan 2017-2027

L’hôte de Bouira révélera que les augmentations du tarif du kilowatt relève des autorités de régulation, à savoir la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG). «C’est à cette commission d’examiner les tarifs en fonction de certains paramètres, et nous ne sommes pas ici pour en discuter maintenant», répondra-t-il. Toutefois, pour M. Arkab, le déploiement de la Sonelgaz se fait dans la sérénité d’autant plus que les programmes tracés dans le plan 2017-2027 sont qualifiés d’importants : «Nous venons de tracer un programme décennal dans lequel nous allons réaliser plus de 34.000 kilomètres de réseaux haute tension, plus de 300 postes électriques de transformation en 60, 220 et 400 kv, 8000 mégawatt en additionnels à travers le cycle combiné des centrales de plus de 1.200 mégawatt. Des centrales, qui combinent la vapeur et le gaz pour réduire aussi la consommation du gaz naturel, sont en cours de réalisation et devront être livrées au cours de cette période 2017-2027. Ce programme important inclut également plus de 3000 kilomètres de conduites pour le transport de gaz vers les localités qui attendent cette énergie», souligne-t-il.

Le taux de recouvrement des créances qualifié de satisfaisant

M. Arkab affirme que Sonelgaz tend à se développer et à accompagner l’industrie et surtout l’industrialisation du pays. «C’est un challenge pour nous et nous devons préparer le terrain pour les industriels. C’est pour cela que notre déploiement, actuellement, connait un essor particulier pour accompagner le développement industriel, les périmètres agricoles avec leurs irrigations, accompagner le développement en bien d’autres secteurs afin de les alimenter en énergie», fait-il savoir. Les énergies renouvelables sont aussi à l’ordre du jour, et le PDG de Sonelgaz se réjouit des efforts consentis pour la promotion des énergies propres : «Cela permet d’avoir ce mixte afin de réduire la consommation en gaz et c’est le but recherché. En Algérie, le renouvelable va venir en substitution de l’utilisation du gaz. Tout kilowattheure ou mégawatheure utilisé en énergie renouvelable va directement contribué à la réduction de l’utilisation en gaz. Nous avons commencé avec le programme confié par l’Etat et, actuellement, l’Algérie dispose de 354 mégawatt produites à partir des énergies renouvelables sur 22 centrales réparties à travers le territoire national et cette production a permis de renforcer énormément le réseau national en réduisant la consommation en gaz naturel», se félicite le PDG de Sonelgaz. Pour le recouvrement des créances au niveau national, le PDG de Sonelgaz se dit satisfait du taux enregistré jusque là : «Ca marche, c’est un programme que nous avons mis en place avec les autorités sur l’ensemble des wilayas du pays. Pour la wilaya de Bouira, nous avons vérifié, ce matin lors de la réunion, et nous avons constaté que le recouvrement se fait très bien. Nous sommes à deux, trois mois de délai de recouvrement, et à Bouira il n’y a pas beaucoup de retard. Nous avons vu avec monsieur le wali, et je le remercie beaucoup car il nous accompagne énormément dans notre démarche, et nous n’avons pas beaucoup de créances au niveau de la wilaya de Bouira. À l’échelle nationale, on peut dire que ca va et que le plan d’action mis en place fonctionne», précise M. Arkab. Le développement industriel a également été abordé lors de cette rencontre et le wali de Bouira a fait preuve d’ingéniosité en invitant le premier responsable de Sonelgaz. En effet, cette rencontre s’est avérée plus que concluante pour mettre un terme aux faux problèmes liés notamment aux investissements avec des zones industrielles et zones d’activités qui demeurent en attente de raccordement en énergie. Un préalable à tout projet d’investissement.

Hafidh Bessaoudi