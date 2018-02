Les festivités lancées à Béjaïa

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 278 lecture(s)

C’est sous le slogan «Pour une gestion plus efficace des catastrophes» que les services de la Protection civile de Béjaïa ont commencé, hier, à célébrer la Journée Mondiale de la Protection Civile, qui coïncide avec le 1er Mars de chaque année. La Protection civile de Béjaïa a organisé, hier, un cross à l’intention de l’ensemble des membres de la corporation, qui a eu lieu à partir de la cité Tobbal, siège de la direction, jusqu’aux Quatre Chemins, siège de l’unité principale. En outre, il y a eu l’organisation de tournois de football, de volleyball et de pétanque, entre autres. La journée du 1er mars, quant à elle, sera consacrée à des portes ouvertes à travers toutes les unités de la wilaya, à l’exposition des moyens d’intervention au niveau de l’esplanade et du hall de la maison de la Culture, ainsi que des manœuvres de sensibilisation. Durant cette journée, des visites aux malades du service de pédiatrie du CHU sont prévues, tout comme des campagnes de sensibilisation. Il est à souligner que, depuis son adhésion à l’Organisation Internationale de la Protection civile (OIPC) le 20 février 1976, l’Algérie est considérée comme l’un des pays les plus actifs au sein de cette organisation, assurant actuellement la présidence de son Conseil exécutif. Pour rappel, cette organisation internationale a désigné le 1er Mars, en 1990, comme Journée Mondiale de la Protection Civile. Selon le message du Dr. Vladimir Kuvshinov, secrétaire général de l’OIPC 2018, «compte tenu des conditions difficiles de la vie moderne, tous les pays s'entendent pour dire que la protection contre les catastrophes et la sécurité nationale sont indissociablement liées et que la protection contre les catastrophes naturelles, et celles dues à l’homme, doivent rester une priorité absolue dans la politique nationale, afin d’assurer le bien-être et la sécurité de leurs peuples et territoires (…)».

