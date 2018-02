Emouvantes obsèques de Hamou Amirouche à Tiouririne

Par DDK | Il ya 8 heures | 828 lecture(s)

Arrivée avant-hier vers 14 heures à Tazmalt, la dépouille mortuaire du Moudjahid Hamou Amirouche a été inhumée, hier vers 14h00, au cimetière de Tiouririne dans la même ville, en présence d'une foule nombreuse venue l'accompagner à sa dernière demeure dans une atmosphère chargée d'émotion, empreinte de tristesse et de recueillement. Dans le cortège funèbre, il y avait les autorités locales, les membres de la famille du défunt, des députés et plusieurs élus locaux et des personnalités du monde politique national, des anciens Moudjahidine, des fils de Chahids et des centaines de citoyens anonymes venus rendre un dernier hommage à celui qui fut le secrétaire particulier du Colonel Amirouche Aït Hamouda de 1957 à 1958. Arrivé, comme annoncé, jeudi dernier vers 14h, le cercueil de feu Hamou Amirouche, couvert du drapeau national, a été acheminé vers le domicile familial sis à la rue Lhacène Ouari dans la ville de Tazmalt. Une foule compacte s'était rassemblée devant la demeure. Le lendemain, vers 10h, la dépouille a été transférée par la protection civile de Tazmalt vers le hall du siège de l’APC de Tazmalt pour un recueillement et où l'hymne national a retenti en hommage au Moudjahid disparu. Sur le parvis et à l'entrée de la mairie, il y avait une foule nombreuse émue qui tenait à jeter un dernier regard sur le cercueil drapé de l'emblème national. Des registres de condoléance ont été ouverts aux présents. Vers 11h30, lors d'une prise de parole sur le parvis du siège de l'APC, les anciens compagnons d'arme ont tenu à faire des témoignages sur le parcours glorieux du défunt et ses qualités rares. Tous les témoins ont été unanimes à qualifier l'homme de sincère et de fidèle, en qui le Colonel Amirouche avait une totale confiance. A 13h15, le cortège funèbre se dirigera vers la mosquée de la ville pour la prière du mort. La foule s'est ébranlée par la suite vers le cimetière de Tiouririne où le corps de Hamou Amirouche a été mis en terre dans une vive émotion.

Syphax Y.