Une coopérative dédiée à la robe kabyle

Une conférence autour des opportunités et enjeux, cadre juridique et fiscalités pour la création d’une forme juridique pour l’activité artisanale dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été organisée avant-hier à la maison de la culture Mouloud Mammeri.

L’activité a été initiée par l’association Espace promotion des investissements (EPI). «Ce projet, on l’a commencé depuis 2 ans, on a voulu préserver le patrimoine culturel de cette région. Il faut réfléchir notamment à s’organiser et à comment acheter la matière première moins cher et commercialiser les produits au niveau local, national et international», expliquera un responsable de l’EPI. L’événement, qui s’inscrit dans la perspective de préserver le patrimoine local artisanal, s’est rehaussé par la présence de l’Algex, l’association des exportateurs, et les différentes directions et organismes tels que le tourisme et la chambre de l’artisanat, la chambre de commerce, l’école EFCB d’Azazga, entre autres. La rencontre vise donc à informer et sensibiliser les artisans de la filière de «la robe kabyle» sur la nécessité de se regrouper dans un cadre juridique pour mieux affronter les difficultés de la production, de l’acquisition de la matière première et la commercialisation des produits. Les différents participants ont expliqué aux artisans les opportunités, les enjeux, le cadre juridique, le régime fiscal, le développement commercial et marketing appliqués aux produits artisanaux, la politique en matière d’exportation, et les différentes procédures pour la création d’un groupement ou d’une coopérative. «À l’issue de cette rencontre, on va faire une commission pour voir comment s’organiser : SPA, coopératives ou autres, on privilégiera davantage les artisans», indiquera le même responsable. Un protocole de partenariat a été signé avec l’Algex pour l’accompagnement du nouveau groupement qui sera créé pour propulser l’activité commerciale à l’extérieur. «Dans ce partenariat avec l’Algex, on va essayer de voir comment participer avec eux dans les foires internationales, exporter les produits de notre région et on essayera d’être à l’écoute de l’artisan, être un trait d’union avec l’administration et eux. Aujourd’hui, on s’est intéressé à la robe kabyle. On travaillera par filière. On va faire le tapis, la bijouterie et le miel», poursuit-il. La wilaya de Tizi-Ouzou compte 12 500 artisans cartés dont plus de 1 000 sont de la filière textile, notamment de la robe kabyle, a-t-on appris du président de l’association EPI.

Kamela Hadoum.