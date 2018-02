Mihoubi annonce la formation pour les jeunes cinéastes

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 454 lecture(s)

Le coup d’envoi officiel de la 16e édition du Festival culturel national du film amazigh a été donné, hier, par le ministre de la Culture, M. Azeddine Mihoubi, en présence du wali de Tizi-Ouzou, M. Bouderbali, au Théâtre régional Kateb Yacine. Lors d’un point de presse, l’hôte de la ville des genêts a mis en exergue l’importance de ces rencontres «dans la promotion de tamazight, pour que celle-ci prenne sa place dans la société», dira-t-il. Pour ce faire, M. Mihoubi invite tous les jeunes porteurs de projets de films en langue amazighe à se rapprocher de la commission de suivi, installée au niveau du ministère de la Culture, et qui est présidée par Ahmed Bejaoui. «Une manière d’encourager ces jeunes créateurs. Nous allons aussi les prendre en charge sur le plan formation», révèlera le ministre. Il a par ailleurs promis de proposer les lauréats du Festival culturel national du film amazigh aux Festivals d’Annaba et d’Oran. Ces productions seront également doublées ou sous-titrées pour pouvoir les exporter à l’étranger, dira le ministre de la Culture. Sur un autre chapitre, M. Mihoubi condamnera l’agression dont a été l’objet l’actrice Leila Touchi : «Je condamne avec fermeté ces agissements de certains énergumènes qui veulent imposer leur point de vue par la violence. C’est notre position de principe», assurera-t-il. Par ailleurs, sur les 43 productions présentées, seuls 17 films ont été retenus par la commission de présélection pour cette compétition. Il s’agit de 3 long-métrages, 7 films documentaires et 7 courts-métrages. En plus de ces projections, des expositions, des ateliers et un programme de proximité sont au menu de cette manifestation. En effet, pas moins de quatre expositions sont prévues. Enfin, le film "Ɛuhdeɣ-kem" (je te promets), de Mohamed Yergui, lauréat de l’olivier d’or de la précédente édition (2016) du FCNAFA, a été projeté juste après le coup d’envoi. Un film qui s’est distingué à l’étranger en 2017 en étant présent dans pas moins de 19 manifestations cinématographiques d’envergure avec de nombreuses distinctions.

Farida Elharani