Léger recul de l’euro face au dinar

Par DDK | Il ya 8 heures | 902 lecture(s)

Le prix de la devise européenne, l’euro, au marché parallèle de Bouira, a légèrement baissé, pour atteindre 206 DA pour un euro, depuis le début de la semaine en cours, après avoir atteint les 209 DA au début du mois de février. En effet, la monnaie unique européenne se chiffrait en début de semaine à 207 dinars pour la vente et 206 dinars pour l’achat chez les cambistes de la ville Bouira. Il est utile de souligner que le taux de change pratiqué à Bouira est le même que celui pratiqué à la place du Square Port-Saïd d’Alger. Pour rappel, l’euro est cédé à 141 DA dans les banques. C’est dire l’écart important qu’il y a entre le taux pratiqué en banque et celui des marchés parallèles de la devise. Au sujet de ce léger recul du taux de change, un cambiste de Bouira nous dira : «Nous ignorons si cette tendance baissière va se poursuivre ou pas. Tant que la demande est faible, le coût de la devise ne peut que régresser. Les habituels acheteurs sont plus attentifs, se contentant d’observer l’évolution du marché». Il ajoutera : «Ce n’est pas nous qui décidons du taux à appliquer. Nous ne sommes que de simples intermédiaires. Nos vrais acheteurs, qui observent le taux de change, nous appellent d’Alger chaque jour, au moment où des changements s’opèrent sur le marché de la devise. Nous agissons alors en conséquence pour éviter tout quiproquo». Toutefois, le prix de l’euro dans les banques se chiffrait à 141,2 dinars, avec une légère augmentation par rapport aux taux enregistré les jours précédents. À signaler que la monnaie européenne affiche une hausse de +0,22% sur les principaux marchés dans le monde.

