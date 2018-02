Le barrage Tichy Haf rempli à 40 %

Par DDK | Il ya 8 heures | 629 lecture(s)

Les fortes intempéries enregistrées ces dernières semaines dans la wilaya de Béjaïa, à l’instar de plusieurs autres wilayas du nord du pays, ont permis au barrage d’eau Tichy Haf d’atteindre, jeudi dernier, un taux de remplissage de 40%, selon un responsable chargé de la gestion de l’ouvrage hydraulique. Le barrage, qui alimente une grande partie de la wilaya de Béjaïa et ses environs en eau potable, a emmagasiné une quantité de 32,8 millions/m3 à la faveur des dernières chutes de pluies. Cette quantité d’eau stockée connaîtra probablement une forte hausse d’ici le mois de mai prochain pour deux raisons. D’abord, la wilaya de Béjaïa, explique-t-on, connaît des pluies de dernière saison qui surviennent généralement au mois d’avril. Parfois, des pluies orageuses et des averses marquent une partie du mois de mai. En outre, ce barrage sera alimenté également durant les jours ensoleillés du printemps par les eaux découlant des montagnes, surplombant cette retenue d’eau, quand la neige aura fondu. Pour rappel, ce barrage a été mis en service en 2009. Il est destiné à alimenter en eau potable et industrielle des communes situées le long du couloir allant de la daïra d’Akbou jusqu’à la ville de Béjaïa, sur une distance de 80 km. Actuellement, plus de vingt municipalités sont raccordées au réseau de ce barrage, qui serpente la vallée de la Soummam. Sa capacité totale de remplissage est de 81 millions/m3. Lors de sa dernière visite d’inspection et de travail dans la région, le ministre des Ressources en eau a inauguré plusieurs stations de pompage d’eau à partir du grand réseau de transfert de l’eau du barrage Tichy Haf. Selon le ministre Hocine Necib, 24 communes, alimentées à partir de ce barrage, situé entre les communes de Bouhamza (rive droite) et Tamokra (rive gauche), auront de l’eau potable au quotidien, avant le Ramadhan prochain.

Boualem S.