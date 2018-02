Fermeture de sept locaux commerciaux

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 394 lecture(s)

Durant le mois de janvier 2018, les services de la direction du Commerce de la wilaya de Béjaïa ont réalisé 1 627 interventions sur les 1 431 programmes. À l’issue de ces opérations, 331 infractions ont été constatées, donnant lieu à la rédaction de 317 procès-verbaux. Le bilan chiffré de la direction se présente ainsi : le nombre d’opérateurs programmés est de 1 431, le nombre d’interventions est de 1 627 (opérateurs contrôlés), le nombre d’infractions 331 et celui des procès-verbaux s’élève à 317. La quantité des produits saisis est de 16 151 tonnes (Boissons) et la valeur des produits saisis est d'environ 166 840 DA. Le communiqué de la DCP notera, en outre, la fermeture de 7 locaux commerciaux et 2 cessations d’activité. Les actions de contrôle engagées ont touché tous les niveaux de mise à la consommation des produits : la production, la distribution gros et détail ainsi que les services. Un effort a été consenti, d’une part, pour veiller sur les règles d’hygiène et la conformité des produits. D’autre part, l’encadrement et l’accompagnement des opérateurs économiques, pour l’amélioration de la qualité de leurs produits, contribue à l’effort de la promotion de la qualité des produits de fabrication nationale.

Rachid Z.