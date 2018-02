Bouteflika réaffirme la préservation des acquis sociaux

Par DDK | Il ya 8 heures 1 minute | 585 lecture(s)

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réaffirmé, hier, que l'objectif de la relance de l'économie et la diversification des revenus du pays doit être réalisé tout en préservant la solidarité nationale.

La crise économique qui a perturbé les fondamentaux économiques mondiaux, par ses conséquences multidimensionnelles, "nous interpelle pour bien fixer notre choix des meilleurs voies et moyens de réaliser l’essor de notre économie", a affirmé le président de la République dans un message à l`occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l`Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures lu en son nom par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh. Dans ce sens, il a avancé que le déséquilibre des marchés pétroliers et ses conséquences sur les équilibres macro-économiques du pays impliquent "la nécessité de sortir de la dépendance de notre économie des revenus des hydrocarbures et de nous atteler à diversifier nos sources de revenus en créant de la richesse." A ce propos, le chef de l'Etat a appelé à l'adaptation du pays au changement, et ce, en hissant l'économie, les entreprises et les universités aux standards mondiaux d’excellence et de compétitivité mais "tout en restant fidèles à notre doctrine en matière de politique sociale et de solidarité nationale". Pour M. Bouteflika, "nous en avons les capacités, nous avons le potentiel requis et nous en avons l’ambition". Par ailleurs, le Président a exprimé la conviction que la puissance des Etats repose, désormais, sur la "faculté d’anticipation" conjuguée à la compétitivité de leurs économies nationales, elles-mêmes articulées autour de la recherche et du développement. "Seuls survivent les meilleurs, ceux en mesure d’anticiper le futur, de s’organiser pour le conquérir", a-t-il fait valoir. Dans son message, il a avancé que le pays disposait des ressources suffisantes pour opérer une accélération décisive de son développement et réaliser son insertion active dans l’économie mondiale. Selon le Chef de l'Etat, la diversification et la compétitivité de l'économie constituent un impératif devenu "plus crucial" dans le contexte de crise pétrolière que le pays traverse.

«Investir dans l'œuvre d'édification nationale»

A l’occasion, le président de la République a indiqué que l’anniversaire de la création de l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) en 1956 et celui de la nationalisation des hydrocarbures en 1971 constituaient deux dates ''d'une grande portée symbolique", appelant la jeunesse à s’investir dans l’œuvre d’édification nationale. "Nous célébrons, en ce même 24 février, l’anniversaire de la création de l’Union Générale des Travailleurs Algériens en 1956 et celui de la nationalisation des hydrocarbures en 1971. Il s’agit là de deux dates d’une grande portée symbolique", a souligné le chef de l'Etat. "Nous les commémorons, chaque année, pour galvaniser notre détermination à relever les défis d’aujourd’hui et à construire l’Algérie de demain", a ajouté le Président Bouteflika, précisant que "ces deux accomplissements historiques sont porteurs d’une leçon qui doit guider notre conduite quotidienne, car ils ont été la traduction concrète de la capacité du peuple algérien de se surpasser chaque fois qu’il s’engage pour un but déterminant pour son destin". "Le but de leur commémoration est aussi d’inspirer notre jeunesse et de lui insuffler l’ambition de s’investir corps et âme dans l’œuvre d’édification nationale", a-t-il poursuivi. Pour le chef de l'Etat, "le combat héroïque des travailleurs pour la libération de la patrie du colonialisme et leur courageuse mobilisation qui a permis de gagner le pari de la nationalisation des hydrocarbures, le 24 Février, ont été prolongés par les sacrifices consentis par les travailleuses et les travailleurs algériens durant la décennie noire pour défendre l’outil de production et permettre la survie de notre économie face au déchaînement de la violence terroriste. Ce faisant, ils ont démontré qu'ils sont et demeurent les dignes dépositaires du legs des héros du mouvement ouvrier national, de Aïssat Idir à Abdelhak Benhamouda". Le Président Bouteflika a tenu à rendre hommage "aussi bien aux femmes et aux hommes de Novembre, ces travailleurs qui ont permis l’espoir et ouvert des perspectives nouvelles à notre pays, qu’à celles et ceux qui ont défié la violence terroriste et donné leur vie, pour permettre à notre pays de survivre, de sortir de son épreuve". A cette occasion, le chef de l'Etat a appelé "les travailleuses et les travailleurs et particulièrement notre jeunesse à se mobiliser, plus que jamais, pour relancer notre économie, construire l’Algérie forte qui offrira à tous ses enfants les conditions de vie et de travail souhaitables pour tous". Par ailleurs, le Président Bouteflika a affirmé que le développement "n'a de sens que s'il vise à améliorer les conditions de vie des citoyens à travers l'ensemble du territoire national, notamment les créateurs de richesse, c’est-à-dire les travailleurs dans toute leur diversité". "L'étendue de notre territoire, qui est un avantage certain, nous impose une politique de développement inventive, soucieuse de justice sociale qu’il nous revient aujourd’hui de mener dans une situation exceptionnelle où la diversification de notre économie, dans un contexte de crise, impose rigueur et moralisation de la gouvernance", a-t-il expliqué, assurant qu'il accordait une "grande attention" à ces questions "stratégiques". En outre, le président de la République a encouragé les travailleurs "à veiller à ce que la défense légitime et vigilante de leurs droits aille de pair avec l'observation effective et régulière de leurs devoirs et obligations, dans cette phase si cruciale de développement national".