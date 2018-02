Plusieurs conventions signées

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 440 lecture(s)

L’entame officielle de la rentrée professionnelle à Tizi-Ouzou pour la session de février 2018, a eu lieu hier à l’INSFP Imerzoukène Mohamed Arezki en présence du wali Mohamed Bouderbali.

Ils sont quelque 2 300 stagiaires à s’être inscrits pour cette nouvelle session de la formation professionnelle, alors que l’offre, dans les 18 branches proposées, est de plus de 11.500 dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Dans son allocution d’ouverture, le premier responsable de la wilaya a encensé les efforts de l’Etat en matière de la promotion de ce segment stratégique de part l’apport en main d’œuvre qualifiée pour les secteurs économiques. «La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d’une enveloppe financière très importante pour les programmes enregistrés dans la wilaya qui s’élève à 8 milliards de dinars. Ce chiffre a été consacré à la réalisation d’instituts et de cinq centres ainsi que plusieurs autres opérations (…) Cette enveloppe a été réévaluée pour permettre la réalisation de plusieurs autres opérations». En contre partie des efforts de l’Etat, expliquera le wali, «il est attendu des responsables du secteur d’accélérer la cadence de travail et rendre opérationnelles les nouvelles structures dans les prochaines sessions à partir de la rentrée prochaine 2018-2019». Et d’ajouter : «Le secteur est également appelé à s’adapter et à s’ouvrir sur d’autres tranches de la société, à savoir ceux avec des besoins spécifiques et ceux qui habitent dans le milieu rural qui sont au nombre de plus de 1 000 inscrits et inscrites pour cette session». «Ce secteur est également appelé à consolider sa relation avec le secteur économique et son partenariat avec lui. Dans ce sens, il a été procédé à la signature de 75 conventions de partenariat avec différents secteurs ces dernières années. Ce qui dénote de la place que donne l’Etat à ce secteur dans son programme, considérant que c’est un secteur stratégique qui participe dans le développement économique». Bouderbali rappelle le lien entre la formation et la sphère économique Notons que dans le cadre du renforcement du partenariat, six nouvelles conventions ont été signées par la direction de la formation et de l’enseignement professionnels à l’occasion de cette rentrée. Elles ont été paraphées entre la direction de la formation professionnelle avec le CHU Nedir Mohamed (Sur la photo, à gauche M. Mouzaoui, directeur général du CHU), la direction de l’Administration locale, la direction de la jeunesse et des sports, la direction de l’éducation, la DSP et le CTC. Ces conventions, dira-t-on, permettront la formation de centaines de travailleurs de différentes catégories professionnelles de ces organismes, et ce, dans le cadre de la formation continue, préalable et préparatoire. Elles consentiront, en outre, à l’exploitation du potentiel offert par ces organismes en matière de postes de formation par apprentissage, ainsi que l’organisation des périodes de stage pratique pour les stagiaires. Pour l’année dernière, ce partenariat a permis de prendre en charge près de 700 travailleurs dans le cadre de la formation et le placement de centaines d’apprentis. Rappelons que le réseau de la formation professionnelle de la wilaya de Tizi-Ouzou est constitué de 46 établissements publics et 58 privés totalisant une capacité pédagogique de 13.200 places. Cinq instituts spécialisés de la formation et de l’enseignement professionnels (INSFP) d’une capacité globale de 2 300 places pédagogiques, 1 200 en demi-pension et 500 lits en internat. La wilaya dispose aussi de 31 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) dont deux spécialisés, d’une capacité de 9 220 places pédagogiques, 4 800 en demi-pension et 1 580 lits en internat; 10 annexes de CFPA et 58 écoles agréées de la formation professionnelle, d’une capacité globale de 3000 places pédagogiques. Concernant les projets en cours dans la wilaya de Tizi-Ouzou, ils sont au nombre de sept. Un IEP, 1000 postes et 300 lits à Oued Fali avec un taux de réalisation à 95%, un INSFP avec 300 postes pour 120 lits à Azeffoun à 85% de réalisation, un CFPA avec 300 postes attendus d’une capacité de 120 lits à l’ex-CNET Tizi-Ouzou dont les travaux sont à 60%, un CFPA de 250 postes et 60 lits à Yakouren qui est à 60% de réalisation, un CFPA pour 300 postes et 120 lits à Draâ El-Mizan aussi à 60%. La démolition et reconstruction du CFPA avec 250 postes dont 60 lits à Djemaa Saharidj, les travaux sont à 60%. La démolition et reconstruction du CFPA de 300 postes et 60 lits à Aïn El Hammam qui est à 10% de réalisation. Le projet de la réalisation d’un CFPA à Souamaa, d’une capacité de 300 places et 120 lits a été dégelé au titre de cette rentrée et les travaux débuteront bientôt, a-t-on appris.

Kamela Haddoum