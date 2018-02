Regain d’intérêt pour les formations passerelles

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 328 lecture(s)

Le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle, session de février 2018, a été donné hier à partir du centre de formation féminin d’Ihaddaden, par le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, accompagné par le président de l’APW ainsi que les directeurs de l’exécutif et cadres du secteur. Pas moins de 17 126 stagiaires, dont 4 827 nouveaux, ont rejoint les bancs des différents centres de formation existants au niveau de la wilaya. La session de février de la formation professionnelle offre une multitude d’opportunités d’acquérir un métier dans 116 spécialités, reparties en 19 branches professionnelles. Outre le mode résidentiel, des formations par apprentissage, des formations en zone rurale et autres formations en cours du soir, il est proposé à travers plusieurs CFPA de la wilaya des formations passerelles, dont le regain d’intérêt chez les jeunes diplômés est manifesté. Les offres de formations concernent sept spécialités et préparent à des diplômes de certificat de maitrise professionnelle (CMP), de brevet de technicien (BT) et de brevet de technicien supérieur (BTS). Elles permettent aux jeunes l’acquisition, la consolidation et l’actualisation de leurs connaissances et compétences, avec à la clef une évolution professionnelle et une montée en grade. «L’attrait pour les formations passerelles va crescendo. C’est un excellent tremplin pour valoriser son statut professionnel, revaloriser sa rémunération et booster son plan de carrière», souligne le responsable d’un CFPA de la vallée de la Soummam, indiquant que les nombre de candidats pour ce mode de formation est passé du simple au double en l’espace de trois années. D’une durée de 12 mois, les formations passerelles préparant au diplôme de BTS en comptabilité et gestion s’adressent aux titulaires d’un BT ou CMT en comptabilité, dont il est exigé une expérience professionnelle. Il en va de même pour postuler à un BTS en informatique, option réseau et systèmes informatiques. Les prétendants doivent justifier d’un BT en exploitant informatique et d’une expérience professionnelle. Les titulaires d’un CMP en comptabilité, ayant capitalisé une expérience professionnelle, peuvent s’inscrire pour suivre une formation d’une durée de 6 mois et obtenir un diplôme de BT. Ce diplôme est aussi délivré pour la spécialité de maintenance de véhicules légers et de secrétariat bureautique. Là aussi, un titre de CMP en rapport avec la spécialité convoitée et une expérience professionnelle sont exigés. Des conditions similaires sont requises pour accéder à un CMP en prêt-à-porter, pour les titulaires d’un CAP en couture et pour acquérir un diplôme de CMP pour les jeunes disposant d’un CAP en coiffure dames.

N. M.