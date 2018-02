«Les enseignants radiés peuvent faire un recours pour leur réintégration»

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 548 lecture(s)

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a affirmé hier à Alger que les enseignants radiés peuvent faire un recours auprès des Directions de l'Education pour leur réintégration, et ce dans le cadre d'une commission paritaire. Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite à l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance (ONEFD), Mme Benghebrit a indiqué que "tout ce que fait son ministère s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi", soulignant que les enseignants radiés peuvent "faire un recours au niveau des Directions de l'Education dont ils relèvent étant la partie habilitée à examiner les recours dans le cadre d'une commission paritaire". Le retour des enseignants à leurs postes est "souhaitable", a-t-elle dit. La ministre a rappelé la décision de la justice qui a déclaré illégale la grève du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE), et des mesures prises dans ce cadre. La première responsable du secteur a de nouveau affirmé que "les portes du dialogue restent ouvertes", soulignant que son département ministériel est prêt à apporter "les éclaircissements nécessaires" concernant la grève du CNAPESTE. Mme Benghebrit a déploré le fait que les enseignants grévistes n'aient pas assuré un service minimum, ajoutant que le ministère est obligé d'assurer la continuité de la scolarité des élèves.