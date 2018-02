Béjaïa wilaya pilote du programme

Par DDK | Il ya 8 heures 43 minutes | 381 lecture(s)

La wilaya de Béjaïa a été choisie comme wilaya pilote pour appliquer le programme d’appui à l'adéquation Formation-Emploi-Qualifications (AFEQ). C'est ce qu'a révélé, avant-hier, dimanche, un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’application de la convention de financement entre le gouvernement algérien et l’Union Européenne. L’expert local a été installé récemment par M. Mourad Lemia, directeur national du programme en question, et ce en présence de deux représentants de l’UE, des experts français. Avec un démarrage prévu en septembre/octobre 2017 pour une durée de 36 mois, le programme AFEQ a pour objectif de renforcer le rôle des entreprises et des secteurs économiques dans la formation professionnelle et universitaire et dans le processus d'insertion des jeunes dans la vie active. Par ailleurs, ce programme vise à consolider les acquis des programmes nationaux et de coopération et à appuyer la mise en œuvre des nouvelles stratégies nationales dans les domaines du développement humain et de l’adéquation formation-emploi.

R. Z.