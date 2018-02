Halte à l'exploitation des enfants !

Par DDK | Il ya 8 heures 57 minutes | 373 lecture(s)

Le phénomène du travail des enfants s'est transformé, ces dernières années, en une véritable exploitation de cette catégorie de la société.

En effet, le travail des enfants est l’un des principaux obstacles à leur éducation. Les associations et les défenseurs des droits de l’enfant évoquent sans cesse les conditions de travail de ces mineurs. Leur exploitation dans des ateliers, des hammams, des épiceries, des restaurants, des marchés, mais aussi dans des trafics de tous genres, semblent se généraliser sous les yeux des parents qui justifient cet état de fait par leur situation sociale précaire. Pour de nombreux observateurs, le faible niveau d’éducation et d'information des parents, qui ne connaissent pas l'impact négatif du travail sur leur enfant et la pauvreté, les oblige à envoyer leurs enfants travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Un constat amer que rejettent de nombreux intervenants dans le domaine de la protection de l'enfance. Dans la wilaya de Béjaïa, ces mineurs travailleurs sont perceptibles dans des cafés, des marchés hebdomadaires, à l'image de ceux d'Akbou et Sidi- Aïch. Les enfants s'adonnent à la revente de portables, de sachets et autres vêtements au profit de fournisseurs adultes incognito. L’intérêt de ses derniers : Les enfants sont une main d’œuvre «bon marché». Ils peuvent également répondre à des exigences spécifiques pour effectuer certaines tâches. Sur les routes de la vallée de la Soummam et à Béjaïa, ce sont des bambins des deux sexes, âgés à peine de 14 ans, qui péniblement vendent du pain traditionnel pour empocher quelques pièces. Un état de fait qui en dit long sur la situation préoccupante de l’enfant en Algérie et des affres de la violence parentale et sociétale qu’il subit. Le Pr Sabah Ayachi, directrice du laboratoire de recherche sur la famille, le développement et la prévention de la délinquance et de la criminalité du ministère de l'Enseignement supérieur, a indiqué lors d'une journée de sensibilisation sur le travail infantile initiée par la Direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya d'Alger (Mai 2016), que «les facteurs d'exploitation des enfants dans divers domaines de travail ont enregistré, ces dernières années, une tendance ascendante avec ce qu'une telle situation engendre en termes de prolifération du crime et de la délinquance des mineurs. Un constat amer qui est toujours d'actualité dans de nombreuses localités de la wilaya de Béjaïa. De ce fait, les enfants travailleurs ne peuvent pas suivre une scolarité normale. Déscolarisés, ils sont privés de leur liberté de choisir leur avenir.»

Rachid Z.