Sit-in des familles devant la wilaya

Par DDK | Il ya 8 heures 58 minutes | 384 lecture(s)

Plusieurs dizaines d’habitants du quartier Ras Bouira se sont rassemblés, hier matin, devant le siège de la wilaya pour exiger des autorités la régularisation de leurs situations, à savoir leur recasement promis depuis plusieurs années. Un recasement qui tarde à voir le jour, selon les protestataires qui habitent toujours dans ce bidonville devant être éradiqué. Pour rappel, ce site figurait parmi les points noirs de la wilaya de Bouira et avait bénéficié d’un budget cofinancé par la Banque Mondiale au début des années 2000. Les habitants de ce bidonville avaient été indemnisés pour certains, d’autres avaient bénéficié de logements, tandis que ceux restants sur place avaient opté pour l’acquisition de lots de terrains sur lesquels ils vivaient. Ce sont, ainsi, près de 300 familles qui auraient, selon les protestataires, «payés les lopins de terre», en attendant une régularisation de leur situation : «Nous nous sommes acquittés des sommes exigées mais jusqu’à présent, aucun acte ne nous a été délivré. Depuis 2004, nous sommes dans l’expectative. Nous avons saisi toutes les autorités, aussi bien l’APC de Bouira, la daïra, les services de la DUAC où encore l’AADL qui demeure propriétaire de l’assiette foncière malgré le fait de nous être acquittés des montants exigés», fulmine Amar, un des habitants de ce bidonville. Une délégation des protestataires a été reçue par les services de l’APW, et au cours de cette entrevue, les élus de Bouira ont promis de faire part des préoccupations de ces habitants en saisissant les autorités concernées, à savoir l’AADL, ainsi que les services de l’APC et de la daïra de Bouira.

Hafidh B.