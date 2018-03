L’Olivier d’or du long-métrage non attribué

Par DDK | Il ya 10 heures 17 minutes | 719 lecture(s)

La 16e édition du Festival culturel national du film amazigh s’est clôturée, hier, au niveau de la grande salle de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence du wali de Tizi Ouzou, du président de l’APW et d’autres personnalités du monde culturel et artistique. Contrairement aux éditions précédentes, l’Olivier d’or, le plus convoité de cette manifestation, en l’occurrence «l’Olivier d’or du film long-métrage», n’a pas été attribué. « Aucun film ne mérite cette distinction. Nous ne pouvons cautionner des productions qui ne répondent pas aux critères universels d’un film digne de ce nom. J’ai le regret de vous annoncer que quelques productions sont des OVNI (Objet vidéo non identifié)», justifie M. Boukella, président du jury de ce festival. Par contre, les membres du jury se sont félicités de la qualité des films documentaires et des courts-métrages. D’ailleurs, un prix spécial du jury du court-métrage a été décerné au film ‘’Taâekkemt n tudert’’ de Omar Amroun, en plus de l’olivier d’or d’un autre court-métrage «Lmuja» de Omar Belkacemi. Quant aux meilleurs rôles féminin et masculin, ils ont été attribués, respectivement à Djedjiga Makhloukhène et Salah Ouamar pour leur interprétation dans le film ‘’Amendil’’ de Hakim Rahim. Enfin, le film documentaire ‘’Izmulen n Igraren’’ d’Oussama Rai, il a, quant à lui, remporté l’olivier d’or. «Une super production qui mérite sa place dans des grandes chaines de télévision de par le monde, comme Arte, par exemple», déclarera le président du jury. Pour développer le cinéma amazigh, les membres du jury recommandent un plan et un fonds spéciaux dans les plus brefs délais. Ils préconisent également la transformation de ce festival national en un festival international, entre autres.

Farida El Harani