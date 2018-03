Les travaux lancés !

Par DDK | Il ya 10 heures 18 minutes | 480 lecture(s)

Les travaux de restauration du monument historique Bab El Bounoud ou Bab El Fouka, appelé la porte des Etendards, viennent d’être officiellement lancés.

C’est ce qu’indique le président de l’association pour la Sauvegarde du patrimoine culturel de la ville de Bejaia. Une enveloppe financière conséquente a été dégagée par l’APC de Bejaia pour cette opération tant attendue par les associations locales œuvrant pour la réhabilitation et la protection des vestiges historiques et culturels de cette ville. Ces associations n’ont pas cessé de tirer la sonnette d’alarme quant à la dégradation avancée de ces monuments millénaires. Le projet de confortement et de consolidation de la porte El Fouka a été inscrit par l’APC de Bejaia en 2017 pour un montant de 32 millions de dinars. Les travaux de restauration de ce monument, construit entre 1067 et 1071, sous le règne du sultan En Nacer, ont été lancés, selon des membres de cette association « suite au rapport établi par la commission technique de l’APC, qui s’est déplacée sur les lieux le 17 janvier 2018, et celui du CTC datant du 22 janvier 2018 ». Ces rapports, affirme-t-on, ont souligné avec insistance « les graves fissurations au niveau de plusieurs parties de la porte, ce qui peut engendrer un effondrement imminent.» Un bureau d'étude spécialisé dans le patrimoine s’est chargé de l’étude de réhabilitation de ce monument pour préserver sa forme initiale. L'entreprise désignée pour la réalisation de ces travaux a un délai d’un peu plus d’un an pour sauver de la ruine ce monument qui meurt à petit feu. Il est à noter que cette opération a été initialement inscrite à l’indicatif de la direction de la culture de la wilaya, mais le projet a été gelé dans le cadre de la politique d’austérité instaurée par l’Etat dans le sillage de la chute des prix du pétrole. Par ailleurs, le président de l’association pour la Sauvegarde du patrimoine culturel de la ville de Bejaia informe les citoyens que le chemin traversant ce monument vers le marché Philippe sera fermé aux usagers jusqu’à l’achèvement des dits travaux de réhabilitation. Faisant partie des anciennes fortifications de la ville de Bejaia, Bab El Fouka est flanquée de deux grandes tours de garde d’où les sentinelles pouvaient, autrefois, surveiller les alentours pour prévenir d’éventuels assaillants et protéger le palais royal de tout danger.

B. S.