En hommage au Docteur Kessas

Il ya 10 heures 17 minutes

L'université Abderrahmane Mira de Béjaïa, les directions des œuvres universitaires de Béjaïa et d'El-Kseur, la direction de la santé publique et le centre hospitalo-universitaire célèbrent la Semaine maghrébine de la santé universitaire 2018, dédiée cette année en hommage à Dr Kessas, défunt coordinateur de la santé universitaire de Béjaïa. Cette manifestation scientifique aura lieu aujourd’hui, 1er mars, au campus Aboudaw, sous le thème «Santé bucco-dentaire et maladies transmissibles par les mains». Outre l’hommage qui sera rendu à feu Dr Kessas, le programme de cette journée comporte plusieurs communications présentées par des médecins de la DSP et du centre universitaire. Le Docteur Hamici Belkacem traitera le thème «La promotion de l’hygiène des mains», Docteur Souami Nadia traitera «La prévention de la carie dentaire», Docteur Bouraoui Kamel abordera la problématique de «La santé universitaire : organisation, gestion, objectifs et missions», et enfin Docteur Bensaadi Hakima parlera de «L’hygiène des aliments et prévention des toxi-infections alimentaires». Pour rappel, le Dr Laâziz Kessas exerçait la fonction de médecin généraliste à l'université de Béjaïa depuis 1992. Il fut médecin coordinateur à la Direction des œuvres universitaires (DOU) de Béjaïa et élu à l'APW. Il a assuré deux mandats successifs à l'APW de Béjaïa (2005-2007, 2007-2012), avant de se présenter, à deux reprises, aux élections sénatoriales de 2006 et 2009. Il a été victime d'un malaise cardiaque, le mardi 20 février dernier. Evacué aux urgences de la polyclinique de Chemini, il rendit l'âme avant même son admission au pavillon des urgences.

R. Z.