Plus de 400 actes médicaux effectués

La mission de l’association amitié populaire franco-algérienne (AAPFA) s’est achevée, avant-hier soir, après plus de 350 consultations et 51 actes chirurgicaux effectués, dont certains ont duré près de 8 heures.

C’est ce qui a été souligné lors de la présentation du bilan, exposé par le docteur Hellal, chef de cette mission, à l’occasion d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya. Des cadeaux et des distinctions ont été décernés à l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement, alors qu’au moment même de la cérémonie, certains praticiens étrangers étaient toujours dans les blocs opératoires. Le chef de mission de l’association, le docteur Hellal, prendra la parole et résumera les activités de la semaine. L’orateur remerciera par ailleurs le docteur Sayeh, médecin exerçant à Bouira, à l’origine de la venue de l’équipe pluridisciplinaire médicale étrangère. Celui-ci lui succédera au micro, pour remercier le wali ainsi que le président de l’APW, en soulignant le travail remarquable effectué par les membres de l’AAPFA. M. Limani Mustapha, wali de Bouira, dira quant à lui : «Je suis heureux de vous recevoir. Grâce à vous, beaucoup de nos malades ont retrouvé le sourire car vous avez allégé et soigné leurs souffrances. Je tiens à vous en remercier. Merci aussi d’avoir transmis votre savoir à nos médecins. Mes remerciements s’adressent également à nos généreux bienfaiteurs qui ont contribué à la réussite de cette mission. Vous serez toujours les bienvenus et nous espérons vous revoir prochainement». M. Ahmed Boutata, le P/APW, soulignera quant à lui, dans son allocution, que les deux rives de la Méditerranée partagent un pan d’Histoire et qu’aujourd’hui l’acte humanitaire n’a plus de frontières : «Votre abnégation et votre générosité font que des praticiens de Bouira ont pu apprendre de nouvelles techniques d’interventions chirurgicales et médicales. L’Algérie demeure l’un des seuls pays au monde à dispenser des soins gratuits. Avec votre apport, la qualité des soins sera assurée à travers nos structures de la santé publique et c’est un honneur pour nous de vous recevoir», se félicitera-t-il. Pour rappel, cette mission, arrivée le 24 février dernier à Alger, est composée de trois équipes en provenance de Paris, Lyon et Lilles, avec 19 médecins toutes spécialités confondues, sept paramédicaux et un sapeur pompier professionnel formateur au niveau du SAMU de Clermont-Ferrand qui a été une semaine durant l’hôte de la protection civile de Bouira. Hier vendredi, les membres de l’équipe pluridisciplinaire médicale étrangère étaient les invités des autorités de wilaya qui leur ont offert une journée de détente au niveau de la station climatique de Tikjda pour un repos mérité après une semaine plus que chargée, avant leur retour en France.

