Les étudiants de génie frigorifique et génie climatique en grève

Par DDK | Il ya 10 heures 12 minutes | 349 lecture(s)

Les étudiants inscrits en première année Master des spécialités frigorifique et génie climatique, du département de génie mécanique de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, ont observés, avant-hier, jeudi, une journée de grève.

Les étudiants protestataires, qui ont boycotté les examens prévus pour cette journée et bloqué le siège du département, réclament une reconnaissance officielle de leurs spécialités par la direction générale de la fonction publique, chose qui va leur permettre l’accès à des postes d’emplois dans le futur. Selon ces derniers, les diplômes de ces deux spécialités ne sont pas inscrits dans la nomenclature de la fonction publique, ils ne pourront pas, par conséquent, passer des concours de recrutement malgré l’existence de l’offre. Dans une déclaration rendue publique, et dont une copie nous a été remise, les étudiants de ces deux spécialités avancent que leurs camarades diplômés l’année dernière ont été surpris par le rejet des administrations publiques de leurs diplômes, car ils ne sont pas reconnus par la fonction publique. Ils ajoutent, aussi, que les diplômés des autres spécialités de ce département trouvent un accès presque à toutes les administrations, y compris l’éducation nationale, contrairement à eux qui ne peuvent même pas passer un concours de recrutement : «Nous avons décidé d’entamer un mouvement de grève et de boycotter les examens après avoir aperçu que nos spécialités ne sont toujours pas inscrites dans la nomenclature de la fonction publique. Nous réclamons l’intervention du ministre de l’Enseignement supérieur et du ministre de Travail pour inclure ces deux spécialités dans la liste des diplômes reconnus officiellement, afin de nous permettre l’accès au travail qui est un droit. Si rien n’est fait d’ici la semaine prochaine, nous entamerons une grève illimitée avec un boycotte des examens du première semestre», lit-on dans cette missive. À noter, enfin, que les étudiants de la spécialité génie biomédical de la même université ont été aussi confrontés au même problème de non-reconnaissance du diplôme l’année dernière. Ces derniers avaient, pour rappel, observé plus de quatre mois de grève, chose qui a conduit l’administration de l’université à supprimer carrément cette spécialité et de réorienter ses étudiants à d’autres spécialités proches.

Oussama. K